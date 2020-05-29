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Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото
Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото

Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото

Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото
02:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Некоторые поклонники звезды предположили, что она ждет четвертого ребенка.

Украинская певица, экс-участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое фото в купальнике, вызвавшее неоднозначную реакцию у ее подписчиков в соцсети.

Снимок она разместила на странице в Instagram.

"Вы ничего не видели. Да?", - подписала она фото. На нем Седокова позирует в черном купальнике и такого же цвета очках в домашней обстановке.

Далеко не всем комментаторам звезды снимок пришелся по вкусу.

"Кроме располневшей женщины ничего больше и не видели", "Живот?", "Как беременная", "Ух ты, прибавление?", "Пушка", "Так ничего и не видно", "Пузико", "А что должны?", - идет речь в комментариях под публикацией.

Отметим, 37-летняя Седокова является матерью троих детей.

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Критика, Певица, Анна Седакова.
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