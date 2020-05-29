Звезда "Валериана" во второй раз стал папой (Фото)

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20:11 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Актер Дэйн ДеХаан и его супруга Анна Вуд сообщили радостную новость.

На днях Дэйн ДеХаан и Анна Вуд поделились прекрасными новостями - у них родился сын Берт Аполло.

По этому поводу актеры выложили семейную фотографию, на которой их дочь, двухлетняя Боуи Роуз, держит на руках маленького братика.

"Вот так, теперь мы семья из четырех человек… Добро пожаловать в мир, Берт Аполло ДеХаан!" - написал в микроблоге Дэйн.

 
 
 
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Анна у себя выложила такую же фотографию и написала: "Он наша маленькая радуга. И не только из-за потери, которую мы понесли, прежде чем зачали его. Он принес надежду и радость в это страшное и печальное для всех время. Он родился в Нью-Йорке в разгар глобальной пандемии. И уже стал храбрым крошечным воином, который напомнил нам о необходимости жить и любить. Мы хотим у него учиться. Знакомьтесь, Берт Аполло ДеХаан!"

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"Какое интересное имя", "Какая вы чудесная красивая семья!", "Этот ребенок будет любим. Счастья вам и здоровья, и маленькому Аполло тоже", "Анна, ты замечательно выглядишь", - пишут в комментариях пользователи.

 
 
 
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Дэйн ДеХаан известен по фильмам "Новый Человек-паук. Высокое напряжение" и "Валериан и город тысячи планет". В 2012 году он женился на актрисе Анне Вуд, с которой до свадьбы встречался шесть лет.

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Ребенок, Отцовство, Дэйн Дехаан, Анна Вуд.
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