Выберите танец и узнайте, какие отношения Вам нужны

Новости шоу бизнеса:Прежде чем строить отношения с любимым человеком хорошо бы определиться, чего вы оба от них ожидаете. И это только на первый взгляд легкая задача.

Да, все хотят поддержки и понимания, заботы и любви. Но эти фразы довольно абстрактны, а вот слова и поступки в отношениях - конкретны.

Чтобы понять, чего именно вы сами хотите от отношений, пройдите этот простой тест на ассоциацию. Он направлен на работу с подсознанием, в котором, как известно, уже есть ответы на все вопросы. Вы сможете разобраться, подходит ли ваш партнер для того, чтобы строить с ним свое будущее. Разделяет ли он ваш взгляд на отношения или вам не по пути.

Посмотрите на картинку и выберите тот танец, который вам ближе всего. А теперь читайте ключ к тесту.

Танец №1: фламенко.

На данном жизненном этапе вы больше всего цените свободу. А это значит, что вам подойдет только тот партнер, который будет уважать вашу независимость и соблюдать личные границы. Если же такого человека вы еще не встретили, то лучше подождать с началом серьезных отношений. Сначала нужно найти себя и осознать свой жизненный путь.

Танец №2: балет.

В отношениях вы очень цените романтические выражения чувств. Серьезные и прагматичные люди кажутся вам холодными и равнодушными. Вам просто необходимы яркие проявления чувств.

Танец №3: танго.

Самое страшное для вас - это рутина и бытовые трудности. Если отношения потеряют страсть, то для вас они потеряют смысл. Поэтому вам необходимо найти того, кто сможет выдержать постоянный накал страстей и обеспечит вам пылкую любовь.

Танец №4: сальса.

Если вы выбрали сальсу, то это говорит вот о чем. В отношениях вы цените равноправие. Всегда готовы понять свою половинку, уважаете ее интересы и право выбора. Но взамен ждете такого же понимания и поддержки. Вы не любите доминировать над партнером, но и подчиняться не готовы. Ваши отношения строятся в первую очередь на дружбе.

Танец №5: диско.

Вам необходим рядом человек, который готов совершать вместе с вами безумные поступки. Если вы найдете того, кто готов идти против системы ради ваших общих ценностей и убеждений, то сможете построить с ним идеальные гармоничные отношения.

Танец №6: вальс.

Картинки по запросу вальс

Для вас отношения - это поддержка, опора. Вы готовы проявлять свою любовь и заботу только в том случае, если почувствовали теплое отношение со стороны партнера. Первый шаг сделать боитесь. Вам важно, чтобы человек, с которым вы намерены разделить свою жизнь, защищал вас от мирских невзгод, показывал путь, по которому вам идти.

Все мы разные, любовь и ее проявления каждый тоже понимает по-своему. Вот почему так важно говорить друг с другом, не стесняться своих стремлений и взглядов.