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Выберите танец и узнайте, какие отношения Вам нужны

Выберите танец и узнайте, какие отношения Вам нужны
20:40 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Прежде чем строить отношения с любимым человеком хорошо бы определиться, чего вы оба от них ожидаете. И это только на первый взгляд легкая задача.

Да, все хотят поддержки и понимания, заботы и любви. Но эти фразы довольно абстрактны, а вот слова и поступки в отношениях - конкретны.

Чтобы понять, чего именно вы сами хотите от отношений, пройдите этот простой тест на ассоциацию. Он направлен на работу с подсознанием, в котором, как известно, уже есть ответы на все вопросы. Вы сможете разобраться, подходит ли ваш партнер для того, чтобы строить с ним свое будущее. Разделяет ли он ваш взгляд на отношения или вам не по пути.

Посмотрите на картинку и выберите тот танец, который вам ближе всего. А теперь читайте ключ к тесту.

Танец №1: фламенко.

На данном жизненном этапе вы больше всего цените свободу. А это значит, что вам подойдет только тот партнер, который будет уважать вашу независимость и соблюдать личные границы. Если же такого человека вы еще не встретили, то лучше подождать с началом серьезных отношений. Сначала нужно найти себя и осознать свой жизненный путь.

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Танец №2: балет.

В отношениях вы очень цените романтические выражения чувств. Серьезные и прагматичные люди кажутся вам холодными и равнодушными. Вам просто необходимы яркие проявления чувств.

Танец №3: танго.

Самое страшное для вас - это рутина и бытовые трудности. Если отношения потеряют страсть, то для вас они потеряют смысл. Поэтому вам необходимо найти того, кто сможет выдержать постоянный накал страстей и обеспечит вам пылкую любовь.

Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни

Танец №4: сальса.

Если вы выбрали сальсу, то это говорит вот о чем. В отношениях вы цените равноправие. Всегда готовы понять свою половинку, уважаете ее интересы и право выбора. Но взамен ждете такого же понимания и поддержки. Вы не любите доминировать над партнером, но и подчиняться не готовы. Ваши отношения строятся в первую очередь на дружбе.

Танец №5: диско.

Вам необходим рядом человек, который готов совершать вместе с вами безумные поступки. Если вы найдете того, кто готов идти против системы ради ваших общих ценностей и убеждений, то сможете построить с ним идеальные гармоничные отношения.

Выберите письмо из будущего и узнайте, что Вас ждет

Танец №6: вальс.

Картинки по запросу вальс

Для вас отношения - это поддержка, опора. Вы готовы проявлять свою любовь и заботу только в том случае, если почувствовали теплое отношение со стороны партнера. Первый шаг сделать боитесь. Вам важно, чтобы человек, с которым вы намерены разделить свою жизнь, защищал вас от мирских невзгод, показывал путь, по которому вам идти.

Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания

Все мы разные, любовь и ее проявления каждый тоже понимает по-своему. Вот почему так важно говорить друг с другом, не стесняться своих стремлений и взглядов.

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