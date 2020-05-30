Девушка Илона Маска решила продать часть своей души

Новости шоу бизнеса:Певица Граймс объявила о продаже собственной души.

В недавнем интервью с Bloomberg возлюбленная Илона Маска, которая недавно впервые стала мамой, сообщила о скором открытии ее первой арт-выставки, которую можно будет посмотреть онлайн до августа.

На выставке Граймс представит свои рисунки и фотографии, над которыми работала последние 10 лет. Самая примечательная вещь - картина стоимостью 10 миллионов долларов, к которой прилагается документ на приобретение части души Граймс.

"Я не хочу, чтобы кто-то ее купил, поэтому мы установили такую цену. Чем глубже мы погружались в эту идею, тем более интересной с точки зрения философии она становилась. Мне очень хотелось подключить к искусству своего юриста. Идея фантастического искусства в виде юридических документов кажется мне очень захватывающей", - рассказала Граймс.

Певица добавила, что почувствовала себя художником раньше, чем музыкантом.

"Я начала творить еще за 10-12 лет до того, как взялась за клавиши", - отметила Граймс.

Напомним, недавно у Илона Маска и Граймс родился первенец. Родители удивили весь мир, выбрав для малыша имя X Æ A-12. По словам Илона, читается оно так же, как и пишется: Экс Эш Эй-Твелв. Зарегистрировать имя с цифрой у пары не получилось, поэтому они прописали цифры буквами.