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Девушка Илона Маска решила продать часть своей души

Девушка Илона Маска решила продать часть своей души
16:42 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Граймс объявила о продаже собственной души.

В недавнем интервью с Bloomberg возлюбленная Илона Маска, которая недавно впервые стала мамой, сообщила о скором открытии ее первой арт-выставки, которую можно будет посмотреть онлайн до августа.

На выставке Граймс представит свои рисунки и фотографии, над которыми работала последние 10 лет. Самая примечательная вещь - картина стоимостью 10 миллионов долларов, к которой прилагается документ на приобретение части души Граймс.

"Я не хочу, чтобы кто-то ее купил, поэтому мы установили такую цену. Чем глубже мы погружались в эту идею, тем более интересной с точки зрения философии она становилась. Мне очень хотелось подключить к искусству своего юриста. Идея фантастического искусства в виде юридических документов кажется мне очень захватывающей", - рассказала Граймс.

Илон Маск и певица Граймс немного скорректировали имя сына
Илон Маск и певица Граймс немного скорректировали имя сынаЧитать полностью

Певица добавила, что почувствовала себя художником раньше, чем музыкантом.

"Я начала творить еще за 10-12 лет до того, как взялась за клавиши", - отметила Граймс.

Напомним, недавно у Илона Маска и Граймс родился первенец. Родители удивили весь мир, выбрав для малыша имя X Æ A-12. По словам Илона, читается оно так же, как и пишется: Экс Эш Эй-Твелв. Зарегистрировать имя с цифрой у пары не получилось, поэтому они прописали цифры буквами.

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Душа, Граймс, Илон Маск.
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