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Михримах из "Великолепного века" показала свою стройную талию (Фото)

Михримах из "Великолепного века" показала свою стройную талию (Фото)
20:12 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса культового турецкого сериала Пелин Карахан опубликовала новое фото.

На днях турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая роль единственной дочери Роксоланы и султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", опубликовала в своем Instagram новое фото.

На снимке Пелин запечатлена в укороченном свитшоте фиолетового цвета, обнажившем ее живот. В руках "Михримах" держит золотистый шарик в виде четверки.

Таким образом Карахан отметила важное событие: количество ее подписчиков на официальной странице в Instagram преодолело отметку в 4 миллиона человек.

 
 
 
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Звезда "Великолепного века" показала свою 6-летнюю дочь

"Очаровательная Михримах", "красивая", "такая уютная и милая", "красотка!", - комментируют фото поклонники актрисы.

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Фигура, Актриса, Пелин Карахан.
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