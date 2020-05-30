Михримах из "Великолепного века" показала свою стройную талию (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса культового турецкого сериала Пелин Карахан опубликовала новое фото.

На днях турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая роль единственной дочери Роксоланы и султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", опубликовала в своем Instagram новое фото.

На снимке Пелин запечатлена в укороченном свитшоте фиолетового цвета, обнажившем ее живот. В руках "Михримах" держит золотистый шарик в виде четверки.

Таким образом Карахан отметила важное событие: количество ее подписчиков на официальной странице в Instagram преодолело отметку в 4 миллиона человек.

View this post on Instagram A post shared by Pelin Karahan (@pelinkarahan) on May 27, 2020 at 6:44am PDT

"Очаровательная Михримах", "красивая", "такая уютная и милая", "красотка!", - комментируют фото поклонники актрисы.