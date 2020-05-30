Михримах из "Великолепного века" показала свою стройную талию (Фото)

На днях турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая роль единственной дочери Роксоланы и султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", опубликовала в своем Instagram новое фото.
На снимке Пелин запечатлена в укороченном свитшоте фиолетового цвета, обнажившем ее живот. В руках "Михримах" держит золотистый шарик в виде четверки.
Таким образом Карахан отметила важное событие: количество ее подписчиков на официальной странице в Instagram преодолело отметку в 4 миллиона человек.
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"Очаровательная Михримах", "красивая", "такая уютная и милая", "красотка!", - комментируют фото поклонники актрисы.