Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон: как прошел 14 выпуск кулинарного шоу

Новости шоу бизнеса:В 14 выпуске "Мастер Шеф. Профессионалы" мы узнали кто покинет кулинарный проект в шаге от заветной десятки 2 сезона.

В 14 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы увидим продолжение 13 выпуска, в котором состоится самая ожидаемая битва черных фартуков.

Зайдя на кухню "Мастер Шеф. Профессионалы" участники увидели две таблицы, одна с их именами, другая со списком категорий и продуктов.

На этот раз результат не зависит от приготовленного блюда, а именно от поваров в белых фартуках. Эктор Хименес-Браво пригласил профессионалов спуститься с балкона кухни "Мастер Шеф" и сформировать задание для черных фартуков самостоятельно, чтобы оно было максимально справедливым.

Фото: https://www.instagram.com/p/CA0X8eFgOLC/

Один белый фартук выбирает для одного черного только одну категорию: блюдо, процесс, страну происхождения, запрещенный продукт и запрещенный девайс. Задачей участников в черном от битвы черных фартуков 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" – совместить все эти условия в одном блюде.

Первое задание участники "Мастер Шеф. Профессионалы" выбирали для Эдуарда Канаряна. Владислав Ермаков избрал главным ингредиентом блюда устрицы, Александр Цвигун избрал обязательный процесс эмульгирования, Давид Даниелян определил кухню для Эдуарда – индийскую, Ефим Кравченко забрал девайс – пинцет, а Евгений Грибеник назвал запрещенный продукт – чеснок.

Далее участники выбирали задания и другим участникам битвы черных фартуков 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Виктору Самардаку нужно приготовить блюдо из легких в украинском стиле с использованием техники сувид. У Виктора забрали возможность использовать сотейник и яйца.

Никита Алимов будет готовить запеченный сибас мексиканской кухни без использования тестомеса и сметаны. Юлии Жигулиной участники в белых фартуках выбрали свиную вырезку с техникой сверификации итальянской кухни без возможности использовать сливки и скороварку.

А вот Владиславу Мицкевичу участники 2 сезона "Мастер шеф. Профессионалы" решили подсунуть настоящую "свинью" и не избирать ему легкие продукты и задание. Кулинар должен приготовить перепелку китайской кухни с использованием процесса жарки без сковородки и сливочного масла.

Фото: https://www.instagram.com/p/CA0kyTNh19J/

Владислав Мицкевич в начале конкурса допустил огромную ошибку, он взял из кладовки не перепелку, а кукле. Ни один из участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", который был в белом не сказал Владу о его оибочном выборе продукта.

Еще перед началом битвы черных фартуков, повара в белом договорились не помогать участникам в черных фартуках, ведь они мечтают наконец остаться вдесятиром.

Эктор Хименес-Браво перед дегустацией блюда Владислава спросил участника о мясе, которое он использовал в свои блюде. Мицкевич был уверен в своем выборе, но судьи не простили повару этой роковой ошибки.

Фото: https://www.instagram.com/p/CA0Z_LmgKbT/

По результатам битвы черных фартуков 14 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шоу покинул Владислав Мицкевич.

Десятка 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

Участников осталось десять человек, а конкурсы, которые подготовили им судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" становятся еще тяжелее.

Десятке 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" нужно за полтора часа отведенного судьями времени приготовить идеальный обед для культовых персонажей фильмов, книг и сериалов. А именно для Дайнерис Таргариан, Джокера, Дарта Вейдера, Терминатора и Графа Дракулы.

Фото: https://www.instagram.com/p/CA0g523g1c0/

Кулинары разделились на пары и выбрали цвета фартуков. Юля и Давид в зеленых фартуках будут готовить блюдо для матери драконов – Дайнерис Таргариан, Никита и Эдуард будут готовить обед для Джокера в команде фиолетовых. Команда желтых – Ефим и Виктор колдуют над блюдом для Дарта Вейдера, красная команда Макса и Влада готовят обед для Терминатора, а Саше и Жене в синих фартуках придется готовить для Графа Дракулы.

Команды придумывали разные презентации блюд для вымышленных персонажей – желтые готовили световой меч из эклеров, мясо с кровью, сладкий железный трон, крем-супа в форме мозга и десерт "Глаз Терминатора".

По решению судьев, лучшими стали в команде Никиты и Эдуарда, которые готовили изысканный обед для Джокера. Не справилась с задачей команда зеленых – Юля и Давид. Хоть их блюдо не было провальным, но некоторые погрешности все же привели профессионалов к поражению.

Слеующим конкурсом для участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " стал кулинарный краштест на кулинарную логику. Эдуард и Никита приготовили в прошлом конкурсе лучшее блюдо, поэтому станут капитанами.

Никита из синей команды выбрал су-шефом Сашу Цвигуна и участников: Влад Ермаков, Максима Высоцкого, Юлию Жигулину.

Эдуард с красной команды выбрал су-шефом Евгения Грибеника, и участников: Ефима Кравченко, Виктора Самардака, Давида Даниэляна.

Правила судьи озвучили только для капитанов и су-шефов, они были такими: нужно сформировать подсказки из ингредиентов и девайсов, выложить их на стол.

Однако право создавать из них подсказки участники 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" не смогут так просто – капитанов и су-шефов ждет аукцион. Чем меньше подсказок, тем легче получить блюдо от судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". За работой своих команд капитаны и су-шефы будут наблюдать с экранов мониторов.

Всего блюд будет восемь: канелони, паста Болоньез, панакота, голубцы, фондан, яйца по-флорентийски, а судьбу остальных двоих мы узнаем через неделю.

В следующем 15 выпуске 2 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы" справятся ли профессионалы с задачей и кто покинет шоу на конкурсе сумасшедших продуктов.