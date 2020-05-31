Красавица Мишель Андраде смело отстригла волосы (Фото)

Латиноамериканская певица Мишель Андраде выступает под лейблом МOZGI Entertainment - продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой.
Несмотря на юный возраст и небольшой опыт, 23-летняя певица успела заслужить народную любовь.
На днях Мишель опубликовала в своих stories небольшое видео, где похвасталась изменениями во внешности. Девушке подстригли волосы и сделали стильную челку.
Напомним, недавно зажигательная украинская певица поделилась роликом с зажигательным танцем, в котором показала пластические движения.