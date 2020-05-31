"Боялась не быть идеальной": бывшая девушка призналась, почему рассталась с принцем Гарри

Новости шоу бизнеса:Британская актриса и модель Крессида Бонас объяснила, почему не захотела стать герцогиней.

Причиной отказа актрисы Крессиды Бонас от замужества с принцем Гарри стал страх того, что она не сможет оправдать ожиданий королевской семьи. Об этом сама экс-возлюбленная принца рассказала журналистам.

Инсайдеры ранее предполагали, что Бонас не приняла предложение принца Гарри стать его женой, так как боялась ответственности, которая свалилась бы на нее в статусе герцогини.

Актриса подтвердила эти догадки, отметив, что она действительно была напугана.

Она отметила, что постоянно чувствовала давление королевского дома. На протяжении всех отношений с принцем Гарри актриса постоянно испытывала страх.

"У меня был страх потерпеть неудачу. Я боялась не быть идеальной", - признается Бонас.

Она познакомилась с принцем Гарри в 2012 году. Уже через два года после этого пара решила расстаться. Инициатором разрыва стала Бонас, которая оказалась не готова к вниманию прессы и ответственности, свалившимся на нее.

Звезда признается, что не жалеет о своем выборе, так как сейчас она может полностью сосредоточиться на работе и актерской карьере.