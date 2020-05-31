Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни

Новости шоу бизнеса:В зависимости от того, кем вы были в прошлой жизни и насколько достойно прошли все испытания, зависит счастье в жизни настоящей. Именно поэтому так интересно приоткрыть эту тайну. Психологический тест-ассоциация поможет вам в этом.

Порой мы замечаем в себе некоторые особенности, происхождение которых очень трудно объяснить. Например, любовь к определенной стране, в которой до этого ни раза не были. Или желание изучать историю конкретного временного отрезка. Либо испытываем сильную страсть к увлечениям, которые кажутся не совсем современными. Коллекционируем винтажную посуду и обожаем гулять по барахолкам.

Говорят, что так мы неосознанно потакаем нашим желаниям из прошлой жизни. Наша душа чувствует что-то, что связывает ее с прошлым воплощением. Скорее всего, остались какие-то незавершенные дела.

Выберите часы, которые вам нравятся больше всего, и узнайте, что с вами было в предыдущем воплощении.

Часы №1.

Если вы выбрали именно эти часы, то придется признать, что в прошлой жизни вы часто не выполняли обещаний, а иногда даже нарушали клятвы. Как это повлияло на вас сегодня? Скорее всего, вы чувствуете постоянную нехватку денег. Это наказание за нарушенные обещания в прошлой жизни. Но изменить ситуацию вам под силу: станьте ответственным человеком, на которого можно положиться. Выполняйте все свои обещания, а если понимаете, что это вам не под силу, то не обнадеживайте друзей и родных.

Часы №2.

В прошлой жизни вы очень сильно любили. Эта связь тянется за вами, не отпускает. Вы сами не понимаете, почему вам так сложно строить отношения с партнером, почему кажется, что никто не соответствует вашему идеалу. А все из-за того, что вы не можете расстаться с тем чувством, что владело вами без остатка. Разорвать эту нить будет сложно, единственный выход: позвольте людям ошибаться. Не требуйте ни от кого безупречности. Только так вы сможете встретить того, кто пробудит в вашем сердце новую любовь.

Часы 3.

Так уж вышло, что в прошлой жизни вы были либо целителем, либо врачом. Вот почему даже сегодня люди часто идут к вам со своими проблемами, просят о помощи, а вам трудно им отказать. Что ж, ничего плохого нет в том, чтобы протянуть руку помощи другу, но всегда четко отстаивайте свои границы. Если понимаете, что помочь другим можете только во вред себе, то откажитесь. Вам предстоит научиться говорить "нет".