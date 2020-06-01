У известной российской юмористки диагностировали коронавирус

Новости шоу бизнеса:Актриса эстрады и юмористка Елена Воробей объявила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

Об инфицировании коронавирусом 52-летняя Елена Воробей призналась на личной странице в инстаграме. Она отметила, что о положительном результате теста узнала еще три дня назад, однако не могла решиться раскрыть свой диагноз из-за проблем с сердцем у отца и потому, что "всех вирус достал до тошноты". Но знаменитость все же решила публично поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации.

Юмористка рассказала, что первыми симптомами были глубокий кашель и истощение. Однако уже на следующий день болезнь проявилась сильнее - ужасная боль в спине и мышцах, которая мешает спать: "Все тело болело так, будто меня битами били". Елена Воробей отметила, что состояние ее здоровья до сих пор нестабильно, однако она начала лечение и борьбу с COVID-19.

Знаменитость планирует осуществить компьютерную томографию, чтобы выяснить, есть ли у нее пневмония. Она публично выразила благодарность своим врачам и советам "коронованных со стажем", которым удалось преодолеть вирус. Уже по собственному опыту Елена Воробей посоветовала не тянуть в случае высокой температуры и пить как можно больше воды.

View this post on Instagram A post shared by Елена Воробей (@vorobei_elena) on May 31, 2020 at 12:07pm PDT

Напомним, что в апреле 2017 года Елене Воробей было не суждено попасть в Украину на премьеру спектакля "Джекпот с доставкой". Ей запретили въезд на три года после неоднократных выступлений в оккупированном Крыму. О запрете она узнала в аэропорту Киева, за пределы которого ее не выпустили.