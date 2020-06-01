Блестящий образ: Ирина Федишин похвасталась стильным нарядом

Новости шоу бизнеса:Известная украинская исполнительница Ирина Федишин очередной раз продемонстрировала поклонникам свой непревзойденный вид.

Вчера, 31 мая, на телеканале M2 состоялась музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В этом году из-за пандемии коронавируса она проходила в необычном формате, однако это не помешало поклонникам узнать имена победителей. К прямому эфиру подключилась и певица Ирина Федишин, песня которой была номинирована, как "Лучший дэнс-хит".

На личной странице в инстаграмеартистка показала свой образ для прямого включения и в очередной раз доказала, что имеет изысканный вкус в одежде.

Для такого события Ирина выбрала черные классические брюки и короткий бежевый топ, украшенный кружевом черного цвета. Дополнила свой аутфит блестящей черной накидкой. Такой наряд красиво подчеркнул стройную и спортивную фигуру знаменитости.

Среди аксессуаров Ирина выбрала длинные черные серьги. Волосы она собрала в прическу сзади и оставила несколько локонов, которые спадали на лицо и добавляли образу особой нежности. На лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.