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Узнайте о себе что-то новое: каково Ваше положение в обществе

Узнайте о себе что-то новое: каково Ваше положение в обществе
20:49 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Найдите себя на этом дереве и узнайте свое положение в обществе.

Pip Wilson — британский психолог, автор более 50 книг, эксперт в области практического обучения и развития эмоционального интеллекта. В начале 1980-х совместно с иллюстратором Ian Long он начал создавать психотерапевтические пособия Blob Tree с забавными человечками в главной роли.

У блобов нет пола, возраста, национальности, они говорят на языке тела и выражают разные эмоции, а потому с их помощью так легко изучать собственный внутренний мир. Первоначально эта методика использовалась в работе с детьми, ведь им проще показать на картинку, чем пытаться выразить свои чувства словами. Но со временем Blob Trее полюбили и взрослые. Пройдите быстрый и простой тест Blob Trее и, возможно, вы узнаете о себе что-то новое.

Внимательно посмотрите на картинку. Теперь выберите двух человечков: сначала того, кто больше остальных напоминает вас, а затем того, на кого бы вы хотели быть похожим.

Определились? Вот результаты:

Если вы ассоциируете себя с человечками под номерами 1, 3, 6 или 7, то вы видите впереди цель и идете к ней, преодолевая любые препятствия на своем пути. О том, что вы общительны и готовы всегда прийти на помощь друзьям, говорят блобы 2, 11, 12, 18 и 19.

Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни

Выбрали 4-го человечка? Значит, у вас устойчивая жизненная позиция. Вы хотите добиться разного рода успехов, причем без особых усилий.

А вот 5-й номер показывает вашу слабость. Быть может, вы устали, потеряли мотивацию и утратили энергию, которая так необходима для полноценной жизни.

9-й человечек, как и вы, пребывает в хорошем настроении. Он любит веселиться и жить на полную катушку.

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Вашу замкнутость, тревожное состояние, нежелание идти на контакт с людьми передают номера 13 и 21.

А человечек с цифрой 8 на спине лучше остальных понимает ваше желание уходить в себя, строить собственный мир и размышлять о чем-то только вам близком и понятном.

Номера 10 и 15 характеризуют вас как приспособленного к жизни человека. Вы вполне довольны тем, что имеете. Ощущаете внутренний кризис? Чувствуете, как негативные эмоции берут над вами верх?

Видимо, так и есть, иначе вы бы не выбрали 14-го блоба.

Вы были всегда готовы прийти на помощь и ободрить друга, но устали от этого, как и человечек под номером 16.

Если же вам кажется, что 17-й блоб обнимает 16-го, то выбранный вами человечек приобретает иной смысл. Это значит, что вы окружены заботой. Не удивляйтесь, каждый видит этот мир по-своему.

Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни

17-й номер любит быть в центре внимания, но не способен самостоятельно справиться со своими проблемами. Зато он уверен в том, что его всегда поддержат.

Если ваш выбор пал на номер 20, то с самооценкой у вас явно все в порядке. Хотя она может быть даже слегка завышенной. Вам важно, чтобы окружающие к вам прислушивались и считались с вашим мнением. Лидер, не иначе. Человечек, которого вы выбрали первым, показал, какое положение в обществе вы занимаете в данный момент. Второй продемонстрировал те качества, которых вам пока не хватает для того, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Ну что, такими вы себя представляли? Или посмотрели на себя с непривычного ракурса?

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