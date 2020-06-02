Короткая стрижка и большой бант: Оля Полякова показала детское фото

Новости шоу бизнеса:Народная любимица показала, как выглядела в детстве и в очередной раз поразила поклонников.

Оля Полякова в День защиты детей решила опубликовать в сети свое детское фото, которое вызвало активные обсуждения. Она обнародовала кадр на личной странице в инстаграме. Пользователи сети комментируют его и делятся с другими.

На фотографии будущая артистка позирует с мячиком в руках. Она еще совсем маленькая и мало похожа на себя настоящую.

Оля одета в клетчатое платьице, которое было актуально среди девочек во время ее детства. Прическа у нее также необычная – короткие темные волосы с челкой. В заметке под фото исполнительница отметила, что ее стригла мама. Волосы украшает большой белый бант.

Певица известна прекрасным чувством юмора и самоиронией. Она умеет пошутить над собой и не боится, как будет выглядеть. На этом забавном снимке Оля также мыло улыбается и еще раз показывает свою красоту.