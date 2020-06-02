Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Минздраве выявили первый случай коронавируса
В Минздраве выявили первый случай коронавируса
В Украине 328 новых заболевших Covid-19
В Украине 328 новых заболевших Covid-19
Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе
Джанлуиджи Буффон остается в Ювентусе
Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня
Тимофей Грядочник, Фалалеев день: приметы и обряды 2 июня

Короткая стрижка и большой бант: Оля Полякова показала детское фото

Короткая стрижка и большой бант: Оля Полякова показала детское фото
09:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Народная любимица показала, как выглядела в детстве и в очередной раз поразила поклонников.

Оля Полякова в День защиты детей решила опубликовать в сети свое детское фото, которое вызвало активные обсуждения. Она обнародовала кадр на личной странице в инстаграме. Пользователи сети комментируют его и делятся с другими.

На фотографии будущая артистка позирует с мячиком в руках. Она еще совсем маленькая и мало похожа на себя настоящую.

Оля одета в клетчатое платьице, которое было актуально среди девочек во время ее детства. Прическа у нее также необычная – короткие темные волосы с челкой. В заметке под фото исполнительница отметила, что ее стригла мама. Волосы украшает большой белый бант.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну шо выросло , то выросло с днём защиты детей!))) Челку стригла сама

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Королева ночи" показала, как нужно держать себя в форме во время карантина (Видео)

Певица известна прекрасным чувством юмора и самоиронией. Она умеет пошутить над собой и не боится, как будет выглядеть. На этом забавном снимке Оля также мыло улыбается и еще раз показывает свою красоту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Снимки, Певица, Оля Полякова, Детское фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
02 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Активная ходьба: кому полезно много ходить
05 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Львовщине еще одна смерть от коронавируса
На Львовщине еще одна смерть от коронавируса
Верховная Рада отменила вечерние пленарные заседания
Верховная Рада отменила вечерние пленарные заседания
Премьер Румынии нарушил карантин и заплатил штраф
Премьер Румынии нарушил карантин и заплатил штраф
Праздника не будет: Sony отменила презентацию PlayStation 5
Праздника не будет: Sony отменила презентацию PlayStation 5
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь