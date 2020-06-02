В ярком лимонном белье: Рианна прорекламировала собственный бренд

Новости шоу бизнеса:Американская певица снялась в рекламе собственного бренда белья.

Американская певица Рианна приняла участие в съемках откровенной фотосессии для рекламы своего бренда нижнего белья Savage X Fenty.

На новых рекламных снимках 32-летняя артистка продемонстрировала пышные формы.

Звезда позировала в комплекте полупрозрачного кружевного белья лаймового цвета из своей новой коллекции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #rihanna #fenty Публикация от The Aristotle of Arses (@posterioranalytics) 2 Июн 2020 в 5:00 PDT

Кроме того, Рианна обнажила свои татуировки — фразу на санскрите из святого письма Гита, расположенную на бедре, а также изображение древнеегипетской богини Исиды под грудью, символизирующее возрождение.