В ярком лимонном белье: Рианна прорекламировала собственный бренд

Американская певица Рианна приняла участие в съемках откровенной фотосессии для рекламы своего бренда нижнего белья Savage X Fenty.
На новых рекламных снимках 32-летняя артистка продемонстрировала пышные формы.
Звезда позировала в комплекте полупрозрачного кружевного белья лаймового цвета из своей новой коллекции.
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Кроме того, Рианна обнажила свои татуировки — фразу на санскрите из святого письма Гита, расположенную на бедре, а также изображение древнеегипетской богини Исиды под грудью, символизирующее возрождение.