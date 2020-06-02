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СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри

СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри

СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри
20:58 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Тайный профиль герцога был активен на протяжении четырех лет.

В период своей бурной молодости принц Гарри весьма фривольно относился к правилам королевской семьи, за строгим соблюдением которых следила его бабушка Елизавета II.

Он успел побывать участником нескольких скандалов, крутил романы с актрисами и певицами и регулярно попадал в сводки светских хроник.

Недавно журналисты издания Mirror выяснили, что в пору своих отношений с Челси Дэйви Гарри нарушил еще одно важное для всех членов королевской семьи правило. Он завел аккаунт в соцсетях. Правда, не под своим именем. Принц воспользовался одним из давних своих псевдонимов и назвался Спайком Уэллсом.

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Сейчас страница Гарри, естественно, удалена. Однако журналисты сообщают, что в Facebook у принца было около 400 друзей, в числе которых оказались самые богатые и влиятельные люди Великобритании.

Аккаунт был активен с 2008 по 2012 год. Внук Елизаветы II указал в анкете, что его родным городом является Маун, расположенный в Ботсване, - это одно из любимых мест Гарри.

А среди снимков было довольно много фотографий принца и его избранницы Челси. Интересно, как бы это расценила королева?

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Facebook, Принц Гарри, Аккаунт.
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