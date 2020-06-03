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Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии

Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
08:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" в очередной раз позировала обнаженной.

Юбилейный сезон самого романтического шоу страны стал одним из самых обсуждаемых за всю историю проекта. С особой активностью пользователи сети говорят о пост-шоу, во время которого стало известно, что Даша и Максим не продолжили отношения.

Теперь Даша пытается объяснить, что отпустила эту ситуацию и живет дальше. На ее личной странице в инстаграме появилось очередное эротическое фото.

Даша позировала только в джинсах, она соблазнительно прогнула спину и показала всю свою сексуальность. Ее роскошные длинные волосы спадают назад, что придает образу особой привлекательности. На лице холостячка сделала макияж с черными стрелками на веках. Ее уши украшают минималистичные серьги, а на руке видим браслет. Также внимание привлекает ее нежно-розовый маникюр.

 
 
 
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И снова открываем мою любимую рубрику #господибожемой скандалы, интриги , расследования, слитые переписки ..это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи,которая сейчас так и льётся с аккаунта другой участницы . Я никак не хочу это комментировать , потому что знаю , что умные , здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого . Всех обняла Photo: @n.g.photographer ..это любовь 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова опубликовала пикантные снимки

В заметке Даша прокомментировала события, которые происходят после пост-шоу "Холостяка".

"Я даже не хочу разбираться в той грязи, которая сейчас льется из аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди все понимают. Человеческая зависть не знает границ, и как с ней справляться – выбор каждого", – написала Ульянова.

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Фотосессия, Холостяк, Холостяк 10 сезон, Даша Ульянова.
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