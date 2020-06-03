Все еще супер секси: Памела Андерсон поразила фанатов новыми снимками

Новости шоу бизнеса:Американская актриса взбудоражила сеть пикантным снимком.

52-летняя звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с огненно-красными волосами в чулках и черном боди.

В комментариях к кадру фаны восхитились неувядающей красотой секс-символа, а также ее сексуальностью:

"Лисица", "Все еще супер секси", "Выглядишь роскошно", "Красивая женщина", "Горячая", "Ты до сих пор секс символ", — пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @jasmindotcom Публикация от Pamela Anderson (@pamelaanderson) 2 Июн 2020 в 6:46 PDT

Кроме того, Андерсон разместила черно-белое короткое видео, которое также восхитило фолловеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @jasmindotcom Публикация от Pamela Anderson (@pamelaanderson) 2 Июн 2020 в 6:51 PDT

Накануне звезда заявила, что все еще хранит и даже изредка надевает свой знаменитый купальник из телесериала Спасатели Малибу.