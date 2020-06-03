Все еще супер секси: Памела Андерсон поразила фанатов новыми снимками

52-летняя звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с огненно-красными волосами в чулках и черном боди.
В комментариях к кадру фаны восхитились неувядающей красотой секс-символа, а также ее сексуальностью:
"Лисица", "Все еще супер секси", "Выглядишь роскошно", "Красивая женщина", "Горячая", "Ты до сих пор секс символ", — пишут в Сети.
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Кроме того, Андерсон разместила черно-белое короткое видео, которое также восхитило фолловеров.
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Накануне звезда заявила, что все еще хранит и даже изредка надевает свой знаменитый купальник из телесериала Спасатели Малибу.