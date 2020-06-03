В возрасте 91 года умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

Новости шоу бизнеса:В США ушла из жизни американская актриса Пегги Поуп.

Популярная американская звезда Пегги Поуп, по сообщениям ее родственников, умерла в 91 года в штате Колорадо, в городе Форт-Коллинс.

Ее родные сообщили, что ее смерть не связана с коронавирусной инфекцией.

Пегги Поуп начала свою актерскую карьеру еще в 1950-х годах. С каждым годом ее назначали на все более интересные роли.

За всю жизнь она снялась во множестве кинокартин, но больше всего она запомнилась зрителям по таким кинолентам: "Моя жена меня приворожила", "С девяти до пяти", "Санта-Барбара", "Сумеречная зона".