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В возрасте 91 года умерла звезда сериала "Санта-Барбара"

В возрасте 91 года умерла звезда сериала "Санта-Барбара"
16:56 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:В США ушла из жизни американская актриса Пегги Поуп.

Популярная американская звезда Пегги Поуп, по сообщениям ее родственников, умерла в 91 года в штате Колорадо, в городе Форт-Коллинс.

Ее родные сообщили, что ее смерть не связана с коронавирусной инфекцией.

Пегги Поуп начала свою актерскую карьеру еще в 1950-х годах. С каждым годом ее назначали на все более интересные роли.

Ушла из жизни звезда фильмов Фассбиндера

За всю жизнь она снялась во множестве кинокартин, но больше всего она запомнилась зрителям по таким кинолентам: "Моя жена меня приворожила", "С девяти до пяти", "Санта-Барбара", "Сумеречная зона".

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Биография, Смерть, Альманах 2020, Пегги Поуп.
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