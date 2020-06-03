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Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте

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Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
20:50 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Этот визуальный тест расскажет о вашем главном страхе.

Мировосприятие человека неразрывно связано с его характером. То, что мы замечаем вокруг себя в первую очередь, может многое рассказать о наших привычках, желаниях и даже скрытых страхах.

Предлагаем вам пройти любопытный тест и узнать, чего вы боитесь в глубине души. Источником вдохновения для его создания послужили ассоциации, которые до сих пор до конца не изучены.

Просто взгляните на эту картинку:

На какой предмет вы сразу обратили внимание? Именно он и расскажет о том, что беспокоит вас на самом деле.

1. Яблоко

Во многих древних традициях подарить яблоко - значит признаться в любви. Все потому, что в самых разных культурах красное яблоко символизирует любовь и страсть. Если вы обратили внимание на этот символ, то, скорее всего, испытываете глубокие романтические переживания и боитесь, что на ваши чувства не ответят взаимностью. Возможно, самое время открыть свое сердце возлюбленному и узнать правду, какой бы она ни была.

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2. Ребенок

Дети - воплощение простоты, искренности и невинности. Увидев мальчика в центре иллюстрации, вы связали его образ со своим "внутренним ребенком". Возможно, у вас остались детские тревоги, которые дают о себе знать спустя много лет. Это может быть обида на кого-то из родных, укрепившееся чувство незащищенности или неуверенность в собственных силах. В любом случае пора задуматься над избавлением от этих тревог.

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3. Клоуны

То, что вы заметили пару клоунов, расположившихся по обе стороны дверного проема, говорит о двойственности вашего характера, а это, в свою очередь, означает изменчивость настроения и внутренние противоречия. Подобная непредсказуемость часто становится помехой - порой вы сами не знаете, как отреагируете на происходящее. Очевидно, вас пугает эта неопределенность.

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4. Паук

Тысячи лет паук остается символом гибели и разрушения, конечности всего сущего. Если ваше внимание привлек именно он, то, скорее всего, в вашей жизни сложилась непростая ситуация. Над вами нависла некая угроза, из-за чего вы находитесь в состоянии нервного напряжения и боитесь, что не сможете решить эту проблему положительно.

Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания

5. Череп

Иллюстрация содержит оптический обман, и если вы сразу увидели череп, то это о многом говорит. По всей видимости, вы боитесь смерти и часто об этом думаете - не исключено, что тревога вызвана потерей близкого человека. Возможно, вы даже испытываете приступы паники. Конечно, не факт, что ваши переживания связаны со смертью, но в их источнике вы явно видите угрозу провала.

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