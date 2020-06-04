Настоящая любовь: Юрий Горбунов опубликовал нежное фото с супругой

Новости шоу бизнеса:Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых крепких и трогательных пар украинского шоу-бизнеса.

Звездные супруги без стеснения демонстрируют свои трепетные чувства на публике, а поклонники с удовольствием наблюдают за их историей любви.

Так, на своих страничках в Instagram знаменитости опубликовали сочные фото, на которых позируют на фоне радуги. Один снимок получился очень романтичным - супруги стоят не зеленой лужайке, нежно обнимаются, прислонившись друг к другу лицом.

"Радуга всегда вдохновляет", - написал Горбунов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Веселка завжди надихає!! #веселка #літоприйшло Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 3 Июн 2020 в 10:50 PDT

Буквально за несколько часов этот кадр собрал более 30 тысяч лайков и массу теплых комментариев. Поклонники и звездные друзья пары восхищаются их семьей и называют их "самыми лучшими".

"Обожаю вашу пару, вы настоящие и видно, что вы очень любите друг друга", "Вы такие замечательные, счастья вам", "Вы самые лучшие", "Вау, романтика, радуюсь за вас", "Вы очень красивая пара", "Красивые и счастливые", "Как мило", - восхищаются фанаты супругов.