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Настоящая любовь: Юрий Горбунов опубликовал нежное фото с супругой

Настоящая любовь: Юрий Горбунов опубликовал нежное фото с супругой
12:27 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых крепких и трогательных пар украинского шоу-бизнеса.

Звездные супруги без стеснения демонстрируют свои трепетные чувства на публике, а поклонники с удовольствием наблюдают за их историей любви.

Так, на своих страничках в Instagram знаменитости опубликовали сочные фото, на которых позируют на фоне радуги. Один снимок получился очень романтичным - супруги стоят не зеленой лужайке, нежно обнимаются, прислонившись друг к другу лицом.

"Радуга всегда вдохновляет", - написал Горбунов.

 
 
 
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Веселка завжди надихає!! #веселка #літоприйшло

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Буквально за несколько часов этот кадр собрал более 30 тысяч лайков и массу теплых комментариев. Поклонники и звездные друзья пары восхищаются их семьей и называют их "самыми лучшими".

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"Обожаю вашу пару, вы настоящие и видно, что вы очень любите друг друга", "Вы такие замечательные, счастья вам", "Вы самые лучшие", "Вау, романтика, радуюсь за вас", "Вы очень красивая пара", "Красивые и счастливые", "Как мило", - восхищаются фанаты супругов.

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Все по теме:

Отношения, Знаменитости, Телеведущий, Катя Осадчая, Ведущий, Юрий Горбунов.
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