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О чем мечтает Джамала: певица поделилась размышлениями о будущем

О чем мечтает Джамала: певица поделилась размышлениями о будущем
16:47 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Джамала, которая уже вот-вот станет мамой во второй раз, продолжает радовать поклонников нежными образами.

Украинская певица Джамала снялась в трогательной съемке, где продемонстрировала внушительных размеров животик.

Несколько кадров артистка разместила на личной странице в Instagram. На снимках Джа позировала в шелком платье пудрового оттенка из новой коллекции бренда Maison d'AngelAnn. В подписи к фото певица рассказала о своих мечтах.

"Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море", - поделилась исполнительница.

Очень красивая: Джамала показала яркий образ в красном тюрбане

Фолловеры звезды осыпали Джамалу комплиментами, отмечая то, как ей идет беременность и этот наряд. "Нереально красивая", "Женственная", "Такие нежные фото! Вам очень идет платье! И мечты супер! Я тоже мечтаю о настоящей лето, без карантинов и ограничений", "Чудесные фото, вы на них - прекрасны", "Красотка, так идет животик", - восхищаются фанаты под постом певицы.

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Все по теме:

Беременность, Фотосессия, Образ, Мечты, Певица, Джамала.
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