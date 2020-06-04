О чем мечтает Джамала: певица поделилась размышлениями о будущем

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Джамала, которая уже вот-вот станет мамой во второй раз, продолжает радовать поклонников нежными образами.

Украинская певица Джамала снялась в трогательной съемке, где продемонстрировала внушительных размеров животик.

Несколько кадров артистка разместила на личной странице в Instagram. На снимках Джа позировала в шелком платье пудрового оттенка из новой коллекции бренда Maison d'AngelAnn. В подписи к фото певица рассказала о своих мечтах.

"Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море", - поделилась исполнительница.

Фолловеры звезды осыпали Джамалу комплиментами, отмечая то, как ей идет беременность и этот наряд. "Нереально красивая", "Женственная", "Такие нежные фото! Вам очень идет платье! И мечты супер! Я тоже мечтаю о настоящей лето, без карантинов и ограничений", "Чудесные фото, вы на них - прекрасны", "Красотка, так идет животик", - восхищаются фанаты под постом певицы.