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Раскрыты главные секреты Мэрилин Монро: как ухаживала за собой звезда Голливуда XX века

Раскрыты главные секреты Мэрилин Монро: как ухаживала за собой звезда Голливуда XX века
09:28 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Музей макияжа в Нью-Йорке показал публике персональные предписания косметолога американской актрисы Мэрилин Монро.

Музей макияжа в Нью-Йорке в рамках выставки Pink Jungle: 1950s Makeup in America, посвященной американскому макияжу в середине XX века, выставил уникальный экспонат - персональные рекомендации по уходу за кожей и макияжу, составленные для Мэрилин Монро в 1959 году.

Документ составил для Монро венгерский дерматолог и основатель бренда Erno Laszlo Эрно Ласло. Там есть рекомендации для утреннего ухода за кожей лица, для подготовки к формальным мероприятиям и два варианта вечернего ухода: "перед тем, как нарядиться" и "перед тем, как отправиться отдыхать".

Каждый раздел содержит конкретные продукты и способы их нанесения. Как объясняет специалист по брендингу Erno Laszlo Патриция Шуффенхауэр, кожа Монро была сухой и предписанные продукты были выбраны для увлажнения кожи.

 
 
 
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В частности, утром актрисе полагалось умываться теплой водой и мылом с активным комплексом, а затем наносить тонизирующий лосьон, крем для области вокруг глаз и фиксировать это пудрой. Для формальных выходов крем для глаз надо было наносить на все лицо, а также на шею и зону декольте, и также припудрить поверх. Снимать макияж перед сном следовало очищающим маслом, после чего переходить к крему.

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В списке среди прочих продуктов есть тональный крем Normalizer Shake-It (согласно предписанию, его следовало наносить кусочком хлопковой ваты, пропитанным этим средством) - он производится и продается до сих пор.

Кроме того, чтобы избежать проблем с кожей, Монро нужно было воздерживаться от потребления орехов, шоколада, оливок, устриц и других моллюсков.

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Косметика, Красота, Мэрилин Монро, Косметология.
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