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Олег Кензов признался, какие качества в девушке привлекают его больше всего

Олег Кензов признался, какие качества в девушке привлекают его больше всего
12:10 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певец Олег Кензов рассказал, какие девушки ему нравятся.

Новый канал знает толк в сердцеедах. Что ни ведущий, то настоящий красавчик. Не стал исключением и Олег Кензов. Ведущий "Кохання на виживання" одним взглядом может вскружить голову любой девушке. А кто способен украсть его сердце?

"Раньше в женщинах я обращал внимание, в первую очередь, на внешние данные: на большую грудь, рост, лицо. Нравились девушки сверхухоженные, почти топ-модели", - признается Олег. "После 30-ти начал искать во второй половинке внутренние качества, душевное наполнение. Хочется, чтобы рядом была женщина, которая ценит не только ресурсы, сейчас я имею ввиду не только деньги, но и внешние данные. Хочется, чтобы женщина любила безусловно. Чтобы она видела в тебе такое, за что может зацепиться и восхищаться этим, когда нет денег, здоровья, когда отвернулись все друзья и знакомые. Раньше хотелось фейерверка в женщине, а теперь спокойствия, уверенности".

Олег Кензов хорошенько обжегся в отношениях. Он пережил два болезненных развода. Даже образование психолога не уберегло его от разбитого сердца.

 
 
 
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"Раньше я хотел прожить жизнь с красивым человеком, сейчас говорю, что хочу быть рядом с достойным человеком", - делится Олег. "Я больше не ищу "обложку" красота пройдет. Другой вопрос, с кем ты останешься жить после".

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Женщины, Отношения, Олег Кензов.
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