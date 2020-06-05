Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

Новости шоу бизнеса:То, что вы знаете много слов, еще не означает, что умеете их выстраивать в предложения, которые точно передают то, что вы хотите сказать.

Если вам интересно, насколько хорошо вы умеете находить общий язык с другими людьми, то вы определенно оказались в нужном месте. Все, что вам нужно сделать, это пройти этот быстрый визуальный тест личности.

Вам понадобится лишь минута свободного времени. Просто взгляните на оптическую иллюзию и ответьте, что вы видите в первую очередь.

А теперь узнайте, насколько хорошо вы в реальности общаетесь с окружающими людьми – от друзей и членов семьи до коллег и случайных знакомых.

Мужская нога

Если вы сначала увидели мужские ноги, то вы из тех людей, которые обладают способностью общаться прямо. Вы без труда формулируете то, о чем думаете и что чувствуете, а затем делитесь этим с другими людьми!

Это же потрясающе! Большинству людей требуется гораздо больше времени, чтобы четко сформулировать свою точку зрения, поэтому вы должны гордиться своими навыками.Но вы также должны понимать, что другие люди – это не вы. Порой ваша прямота и бескомпромиссность задевают чувства окружающих, так что будьте внимательны!

Женская нога

Если вы сначала увидели женские ноги, то вы из тех людей, которые думают, прежде чем что-то сказать. Иногда вам требуется некоторое время, чтобы найти правильные слова, соответствующие вашим чувствам. А иногда попытки разобраться в своих мыслях заставляют вас говорить вещи, которые противоречат друг другу.

Конечно, это хорошо, что вы готовы потратить время и проанализировать свои чувства, но помните, что порой молчание говорит больше, чем слова. Тем более, что вы не способны точно знать, как ваше молчание будет интерпретировано другими людьми.

Обе ноги

Если на изображении вы увидели и мужские, и женские ноги одновременно, то значит являетесь человеком, который обычно долго не думает, что сказать. Ваше мнение всегда интересно, и вы делитесь им с той же скоростью, с которой оно появляется в вашей голове.

Это делает вас увлекательным собеседником – умным и ироничным. Но за вами бывает довольно трудно угнаться, поэтому все же полезно подумать хотя бы несколько секунд, прежде чем что-то сказать. Это избавит вас от многих проблем в будущем.