"Это не монархия, мистер Трамп": звезда "Теории Большого взрыва" обратился к президенту США

Новости шоу бизнеса:Американский актер Джонни Галэки раскритиковал действия Дональда Трампа и призвал "сложить оружие".

Мир продолжает объединяться и бороться против расовой несправедливости в отношении темнокожих людей после убийства Джорджа Флойда. К борьбе присоединился актер Джонни Галэки, который опубликовал смелое и трогательное письмо, где раскритиковал Трампа и призвал военных сложить оружие.

Начал Джонни с фотографии Трампа, на которой он стоит недалеко от нынешнего места протеста с Библией в руках.

"Тот редкий момент, когда Дональд Трамп держал в руках Библию. Господин Трамп, вы не можете настроить американскую армию против американского народа. Ни юридически, ни тем более морально. Вы не знаете Конституции. Вы не знаете закона. Вы не знаете своей работы", - начал Джонни.

Затем актер указал Трампу его место, напомнив, что он - служащий: "Это не монархия, мистер Трамп. Это земля народа. Вы не можете "доминировать" над нами. Вы можете служить только в качестве государственного служащего, кем вас и избрали. Нам нужно понимание. И сострадание. И руководство, которому можно доверять. А не ваши безответственные, бездумные угрозы и жалкие и пустые издевки".

Джонни считает, что этот "неуравновешенный человек" (Трамп) не успокоится, "пока не устроит очередную гражданскую войну".

Далее Галэки обратился к военным и призвал их "сложить оружие и гранаты со слезоточивым газом": "Ваши истинные обязанности вы найдете в своем сердце, а ваши приказы - в вашей совести".

View this post on Instagram A post shared by Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki) on Jun 2, 2020 at 3:48pm PDT

В конце актер обратился к протестующим и попросил их отложить коктейли Молотова и камни и "не разрушать города и чужой бизнес, который и так еле держится на плаву".

View this post on Instagram A post shared by Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki) on Jun 5, 2020 at 2:04pm PDT

"Если вы намереваетесь протестовать мирно, то фотографируйте и сообщайте о тех, кто подстрекает к насилию и кто запятнает ваши мотивы, ослабляя обоснованность ваших голосов", - отметил Джонни.

В самом конце актер призвал людей сходить на выборы в ноябре.