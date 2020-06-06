Только дети: стало известно, как Анджелина Джоли отпраздновала свое 45-летие

Новости шоу бизнеса:Как оказалось, голливудская актриса провела свой день рождения без пышных почестей.

4 июня, свой день рождения праздновала голливудская актриса Анджелина Джоли, которой исполнилось 45 лет.

Изданию People стало известно, как же звезда провела свой праздник.

Отметила знаменитость скромно, а в компании гостей присутствовали лишь ее дети - 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс. Друзья поздравили актрису с помощью видеосвязи, там они и пообщались про насущные проблемы.

Праздничное настроение у Джоли отсутствовало, поскольку она огорчена происходящим в США, а именно - переживает за пострадавших от расовой дискриминации. Стало известно, что по этому поводу Анджелина сделала пожертвование в размере 200 тысяч долларов в Фонд правовой защиты NAACP.

"Права не могут принадлежать какой-то одной группе. Нельзя допускать дискриминацию и безнаказанность, этому нет объяснения или оправдания. Я надеюсь, что мы сможем объединиться как американцы, чтобы решить глубокие структурные ошибки в нашем обществе. Я поддерживаю Фонд правовой защиты NAACP в борьбе за расовое равенство, социальную справедливость и призыв к срочной законодательной реформе", - сказала в заявлении знаменитость.

Смерть Джорджа Флойда, после которой начались массовые протесты против расизма, натолкнула звезду на разговор со своими детьми. Они серьезно обсуждали вопросы несправедливости и дискриминации.