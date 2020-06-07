Выберите круг и узнайте, какой отдых Вам нужен этим летом

Новости шоу бизнеса:Психологический тест на основе ассоциаций поможет вам правильно подобрать свой тип эмоциональной перезарядки.

Многие из нас после отпуска совершенно не чувствуют себя отдохнувшими и полными сил. Иногда наоборот: усталость ощущается даже сильнее, чем до того, как отправились на отдых. Возможно, причина в том, что вы ошиблись с выбором вашего идеального типа отдыха?

Кому-то нравится активный поход в горы с палатками за плечами, а кто-то обожает отели по системе "все включено". Одни любят отдыхать в шумной компании, другие предпочитают одиночество.

Посмотрите внимательно на картинку. Теперь закройте глаза, расслабьтесь, подумайте о том моменте, когда вы чувствовали себя счастливым. Откройте глаза и еще раз взгляните на картинку. Выберите один из кругов.

Круг №1.

Ваш совершенный отпуск - это неделька по системе "все включено", чтобы вдоволь нежится под лучами жаркого Солнца, плавать в море и нырять в бассейне. Постарайтесь во время отдыха не отвечать на телефонные звонки, забудьте про работу. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.

Круг №2.

Вы из тех, кому будет скучно валяться на пляже весь день. Поэтому добавьте в свой отпуск образовательную программу. Посетите несколько экскурсий, почитайте интересную книгу. Ведь вы просто обожаете познавать что-то новое.

Круг №3.

Вот куда вам точно не надо, так это на ленивый отдых. Ваша энергия требует выхода. Отправляйтесь в туристический поход, покорите горные вершины, искупайтесь в водопадах. Для самых экстремальных подойдет рафтинг или сплав на плотах. Такой отпуск здорово зарядит вас на новые свершения!

Круг №4.

Вам нужны абсолютно новые впечатления. Отправляйтесь в ту страну, где вы никогда раньше не были. Это может быть как автобусный тур по Европе, так и посещение карнавала в Бразилии. Главная цель - сильные эмоции после отпуска.

Круг №5.

Вам просто необходимо побыть наедине со своими мыслями и чувствами, разобраться в том, чего вы на самом деле хотите, к чему стремитесь. Проведите отпуск подальше от шумных городов. Лучше отправляйтесь на отдых сами, можно с любимым человеком, но избегайте больших компаний. Не важно, снимите вы домик в Альпах или уединитесь на даче, главное - суметь услышьте себя настоящего.

Круг №6.

Ваш отпуск должен быть ярким! Чем больше в нем праздника, тем лучше вы будете себя чувствовать. Отправляйтесь в шумные курортные города с пенными вечеринками до утра. В идеале - езжайте с друзьями, но если не получается, то заведите себе друзей прямо на отдыхе.