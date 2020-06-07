Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
Ушла из жизни известная актриса сериала "Друзья"
Ушла из жизни известная актриса сериала "Друзья"

"Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной

"Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
21:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Британским музыкант решил помочь своей бывшей невесте через 50 лет после расставания.

Экс-возлюбленная популярного Элтона Джона Линда Гэннон попросила помощи у него. Влюбленные разошлись 50 лет назад, однако мужчина все-таки продемонстрировал свою щедрость и выполнил просьбу женщины. Об этом сообщает издание The Sun.

В материале издания говорится, что у Линды начались серьезные проблемы со здоровьем. Женщине необходима срочная операция на колене и реабилитация, которая продлится в течение пяти недель.

Известно, что из-за пандемии коронавируса многие люди потеряли работу. К их числу относится и бывшая избранница Элтона Джона. Поэтому она сообщила врачам, что не может прекратить работать, поскольку осталась без денег.

"Мы обязаны что-то сделать": Том Форд разрабатывает программу борьбы с расизмом
"Мы обязаны что-то сделать": Том Форд разрабатывает программу борьбы с расизмомЧитать полностью

Женщина не нашла другого варианта, кроме того, чтобы обратиться за помощью к бывшему возлюбленному. Она написала ему несколько писем, в которых вспомнила общие моменты, которые знали только они двое.

Элтон сразу решил помочь бывшей невесте. Он перечислил ей необходимые на операцию и реабилитацию средства.

"Когда он узнал о ситуации, то не раздумывал ни секунды", - сообщил инсайдер.

Известно, что Элтон и Линда познакомились в ночном клубе в 1968 году. Тогда музыканту был 21 год. Пара жила вместе, а затем объявила о помолвке. Свадьба должна была состояться в 1979 году, но за несколько недель до нее Джон покинул свою избранницу. Уже в 1980-х годах стало известно о нетрадиционной ориентации артиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элтон Джон, Помощь, Линда Гэннон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 "Мама с чувством юмора": Смешные и остроумные мамы, доказавшие, что они тоже умеют шутить
03 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
04 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
05 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;158 квартир и элитный автопарк&quot;: Мялик обнародовал свою декларацию о доходах
"158 квартир и элитный автопарк": Мялик обнародовал свою декларацию о доходах
COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом
COVID-19: На Донбассе умер еще один больной коронавирусом
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
День друзей 2020: история и дата праздника
День друзей 2020: история и дата праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь