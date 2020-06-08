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Принц Филипп празднует день рождения

Принц Филипп празднует день рождения
11:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на отсутствие титула "король", Филипп всю жизнь преданно служил британской королевской семье.

67 лет назад принцесса Елизавета прошла церемонию коронации, чтобы стать Елизаветой II - царствующей королевой Великобритании, Северной Ирландии и 15 стран Содружества наций. Как ни странно, ее муж Филипп после 73 лет брака так и не стал королем. По случаю 99-летия принца разбираемся в сложных титулах британской королевской семьи.

Когда в 1947 году принц Филипп, внук короля Греции Георга I и правнук датского короля Кристиана IX, женился на принцессе Елизавете, он знал, что никогда не станет королем Великобритании. Более того, ради любимой женщины он вынуждено отрекся от своих королевских титулов и перешел из греческого православия в англиканскую церковь. Такой жертвы требовала британская знать, которую смущало, что до Второй мировой войны две сестры Филиппа вышли замуж за немецких аристократов, поддержавших Адольфа Гитлера.

Чтобы смягчить "разжалованье" зятя, перед свадьбой король Георг VI присвоил ему титул герцога Эдинбургского, который он носит до сих пор. Лишь 22 февраля 1957 года, накануне коронации, Елизавета II издала патент на присвоение мужу титула принца Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Этот щедрый жест не помог Филиппу стать королем: преградой стали вековые патриархальные традиции.

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Жены британских королей, как правило, получают титул королева-консорт (или королева-супруга), но в обратную сторону это правило не работает. Если наследственный монарх - женщина, власть приписывается ей, поскольку в отсутствие короля она занимает высшую должность. Но сама по себе к королю она не приравнивается, и муж ее остается с титулом принца-консорта - более низким в британской социальной иерархии. Таким образом, Филипп навсегда останется принцем, но когда принц Уильям станет королем, его жена Кейт будет известна как королева-консорт. Ее будут называть королевой до тех пор, пока жив Уильям. За ним в очереди на престол стоит принц Джордж, и если Кейт Миддлтон переживет мужа, она возьмет на себя новую роль королевы-матери.

"Он - человек, которому нелегко воспринимать комплименты, но все эти годы он был и остается моей силой. И я, и вся его семья, и эта, и многие другие страны обязаны ему больше, чем он когда-либо спросил бы, или мы когда-нибудь могли бы узнать", - сказала она в торжественной речи.

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Знаменитости, Королевская семья, Титул, День рождение, Принц Филлип.
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