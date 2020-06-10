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У Harper's Bazaar новый главный редактор

У Harper's Bazaar новый главный редактор
21:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Именитый модный глянец Harper's Bazaar 9 июня отмечал особый день, ведь глянец назначил нового главного редактора.

Главным редактором стала афроамериканка Самира Наср, которая стала первой темнокожей женщиной, занявшей такой пост за всю историю издания.

Ранее, в течение 19-лет, пост занимала Гленда Бейли, но в январе этого года она заявила о желании покинуть глянец. Впоследствии в мире наступила пандемия коронавируса и карантин, которые приостановили процесс поиска нового редактора. Но 9 июня на инстаграм-странице глянца появилось сообщение, в котором Самира Наср представила себя как новую руководительницу журнала.

В видеоролике Самира Наср назвала возможность возглавить издание "честью" в "важнымдля истории страны моментом". 

 
 
 
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Introducing @samiranasr, the new editor-in-chief of Harper’s BAZAAR. Here, she shares her vision for what’s next for BAZAAR. 

Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)

Ведь именно сейчас в США и Европе происходят протесты, которые начинались из-за произвола полиции, а впоследствии переросли в акции против расизма. Напомним, что несколько недель назад полиция в США превысила свои полномочия и убила темнокожего мужчину Джорджа Флойда при задержании на улице.

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Самира Насримеет большой опыт в издательском деле и фэшн-индустрии. Ранее она занимала высокие должности в журналах Vanity Fair, в Elle и InStyle, а также в началакарьеры работала ассистентом креативного директора американского журнала Vogue. Свою работу новая редактор Harper's Bazaar начнет уже в июле этого года.

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Журнал, Главный редактор, Глянец, Harper's Bazaar, Самира Наср.
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