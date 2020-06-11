Настя Каменских в обтягивающем топе устроила зажигательные танцы (Видео)

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских покорила сеть зажигательными движениями под песню Elefante в соблазнительном летнем образе.

Успешная певица обожает демонстрировать свою пластичность на камеру.

Настя Каменских уделяет много времени личным страницам в социальных сетях, устраивая съемки и снимая видео для фолловеров. Однако поклонники также не отстают от кумира и активно записывают ролики под ее хиты. Так, по случаю 1 миллиона публикаций с ее песней Elefante в приложении TikTok певица устроила зажигательные танцы, которыми поделилась в инстаграм-профиле.

Образ Насти Каменских

Звезда предстала перед камерой в соблазнительном look. На ней ярко-розовая майка на тонких бретелях с оголенной спиной и обтягивающие кожаные брюки, которые подчеркивают ее соблазнительные формы. Настя Каменских акцентировала на тонкой талии массивным поясом с металлической застежкой и цепочкой.

Исполнительница не забыла и про аксессуары, дополнив образ тонкими цепочками на шее, браслетами, кольцом и серьгами. Знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на глаза, а волосы оставила прородно волнистым.

Зажигательный танец Насти Каменских

Артистка записала видео в собственном доме на белом фоне. Она пластично двигалась под свою песню Elefante, которая покорила сердца не только украинской публики, но и слушателей Латинской Америки. Танцы и энергичные движения Каменских повторяют пользователи TikTok по всему миру.