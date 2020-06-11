Настя Каменских в обтягивающем топе устроила зажигательные танцы (Видео)

Успешная певица обожает демонстрировать свою пластичность на камеру.
Настя Каменских уделяет много времени личным страницам в социальных сетях, устраивая съемки и снимая видео для фолловеров. Однако поклонники также не отстают от кумира и активно записывают ролики под ее хиты. Так, по случаю 1 миллиона публикаций с ее песней Elefante в приложении TikTok певица устроила зажигательные танцы, которыми поделилась в инстаграм-профиле.
Образ Насти Каменских
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UN MILLÓN! Incluso más de 1,000,000 de videos con la canción Elefante en @tiktok ⠀ ¡Y el número está creciendo! ¡Miles de videos se lanzan cada día! ⠀ ¡Decenas de miles de personas de todo el mundo participan en Elefante Challenge! ¡Estoy feliz de que haya sido especialmente apoyado por la audiencia de @tiktok_espanol! ¡Mis emociones están simplemente más allá de las palabras! Esto es ¡WOW! ¡Gracias a todos los que miran, escuchan y apoyan! #TikTok #elefante #video
Звезда предстала перед камерой в соблазнительном look. На ней ярко-розовая майка на тонких бретелях с оголенной спиной и обтягивающие кожаные брюки, которые подчеркивают ее соблазнительные формы. Настя Каменских акцентировала на тонкой талии массивным поясом с металлической застежкой и цепочкой.
Исполнительница не забыла и про аксессуары, дополнив образ тонкими цепочками на шее, браслетами, кольцом и серьгами. Знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на глаза, а волосы оставила прородно волнистым.
Зажигательный танец Насти Каменских
Артистка записала видео в собственном доме на белом фоне. Она пластично двигалась под свою песню Elefante, которая покорила сердца не только украинской публики, но и слушателей Латинской Америки. Танцы и энергичные движения Каменских повторяют пользователи TikTok по всему миру.