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Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"
Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"

Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"

Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"
21:11 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com
Тест, который поможет раскусить любого человека за пару минут.

Психологи давно выяснили, что цвет влияет на наше настроение и даже здоровье. Цвет, который человек выбирает в одежде или интерьере, может рассказать о его характере, отношениях с окружающими и даже детстве. На этой теории основано множество психологических тестов. И мы предлагаем вам пройти один из них.

Мы уверены: важно изучить свое внутреннее «я», чтобы разобраться в проблемах. Вам всего-то и нужно включить воображение и ответить на пару вопросов. А в конце вас ждет расшифровка теста.

Представьте, что вы оказались перед четырьмя дверями. Вам предстоит войти в каждую из них в поисках выхода и запомнить все, что почувствовали

 

Зеленая дверь. Вы открываете ее и входите в комнату. Посмотрите по сторонам. Как она выглядит? Какие чувства и мысли у вас возникают? Запомните все, что увидели и почувствовали. Теперь выходите.

Голубая дверь. Вы входите в комнату. Посмотрите вокруг, оцените обстановку и габариты. Вам уютно здесь? Какие мысли возникают? Запомните свои ощущения и выходите в коридор.

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Красная дверь. Вы заходите внутрь. Что вы видите вокруг? Какие чувства у вас возникают в этой комнате? Оцените, насколько здесь светло. Или, наоборот, свет приглушен? Есть ли здесь какие-либо предметы и мебель?

Черная дверь. Войдя, оглядитесь по сторонам. Опишите, что вы видите, слышите, чувствуете. Оцените, какого размера помещение, светло здесь или темно. Запоминайте и возвращайтесь в коридор.

Теперь вернемся в реальный мир и подробно вспомним все увиденное. Самое главное — это чувства, которые вы испытывали, находясь в каждой из комнат.

Ответы

Комната за зеленой дверью — это ваше детство. Если в ней вы чувствовали себя комфортно, то ваше детство было беззаботным. Захотелось задержаться здесь? Вам не хватает заботы. Возникшие неприятные мысли и ощущения — это детские проблемы, которые влияют на взрослую жизнь.

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Помещение за голубой дверью расскажет о душевном состоянии в данный момент. Ваши эмоции указывают на то, как вы чувствуете себя сейчас. Если в комнате был порядок, значит, вы собранный, организованный человек. Ощущение неудобства говорит о желании перемен.

Красная дверь и пространство за ней символизируют отношения с противоположным полом и любовь. Если комната просторная, то вы склонны испытывать сильные романтические чувства. Маленькая говорит о том, что вы скованный и робкий человек. Темнота означает, что отношения пугают вас, может быть, вы пережили любовное разочарование.

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Пространство за черной дверью — это ваше отношение к работе и делам. Если вам было комфортно, вы хорошо ориентировались, это значит, что вы состоялись как профессионал и находитесь на своем месте. Здесь вы испытывали страх или тревогу? Возможно, у вас есть проблемы, связанные с работой.

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
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