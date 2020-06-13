То, как Вы выдавливаете зубную пасту, может многое рассказать о Вашем характере

Узнайте больше о своём характере по тому, как Вы выдавливаете зубную пасту.

Наши поступки и действия напрямую зависят от того, какой у нас характер (зачастую). На самом деле даже привычные вещи могут указывать на то, какой мы человек.

К примеру, как вы выдавливаете зубную пасту, расскажет подробнее о вашем внутреннем мире и личности. Готовы проверить? Мы подготовили интересный тест, чтобы вы это сделали.

Необычный тест: как вы выдавливаете зубную пасту?

Посмотрите на тюбик своей зубной пасты. Как вы сжимаете его? А теперь обратите внимание на варианты ответов на картинке выше. Какой ближе к вашему? Определились? Тогда читайте, что это говорит о вас.

Вариант №1

Вы - перфекционист. Об этом говорит состояние тюбика вашей зубной пасты. Вы ненавидите перемены во всех сферах жизни и любите, когда всё идёт по плану: равномерно и плавно. Вы - консерватор и настойчивая личность. С такими качествами вам будет нетрудно достичь успеха в профессиональной деятельности.

Вариант №2

По жизни вы - реалист. Вы считаете, что нужно решать проблемы по мере их поступления. Вы не станете переживать о том, чего ещё произошло (и вообще может не случиться). У вас много друзей, т.к. вы предпочитаете быть в центре внимания. Да и люди к вам притягиваются магнитом.

Вариант №3

Если вы выдавливаете зубную пасту сверху - вас можно отнести к довольно-таки упрямым людям. Но вот что касается достижения своих целей, возможно, вас тормозит то, что вы не ставите свои интересы превыше других. Не забывайте, что, если вы себе не поможете, то никто это не сделает для вас.

Вариант №4

Вы стараетесь сделать так, чтобы тюбик сохранил первоначальный вид? Это говорит о том, что вы любите одиночество и время, когда можно погрузиться в свои мысли. Вы склонны поступать так, как велит вам сердце, а не разум. Вы талантливы и креативны, у вас всегда полной идей и мечтаний.

Если вы выдавливаете совсем немного пасты, то ваши сильные стороны - это терпеливость и вдумчивость. Если много - вы прямолинейны и щедры.

Вариант №5

Вы смотрите на мир не так, как другие. Даже если что-то не ладится, вы стараетесь оставаться оптимистично настроенным. Вы - творец, и зачастую в вашей жизни присутствует беспорядок. Но советуем его устранять (ваша слабость - небрежность). Поверьте, когда вы это сделаете, то заметите, как просветлели ваши мысли.