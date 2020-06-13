Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 16 выпуск: неожиданный уход любимчика Эктора Хименеса-Браво

В 16 выпуске "Мастер Шеф Профессионалы" участники попытаются одержать победу над микроволновой печью на битве черных фартуков.

Конкуренция в шоу Мастер Шеф Профессионалы 2 сезоне 16 выпуске от 13.06.2020 выросла до огромных размеров. Ради победы в конкурсе One Euro Bar красная команда начала продавать воздух и масло, а также приспособила кастрюлю для взяток.

Некоторые гости оценили замысел, а вот Эктор Хименес-Браво чуть не разнес прилавок от злости.

Блюда участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пробовали кулинары разных сезонов "Мастер Шеф": Евгений Клопотенко, Катерина Великая, Анастасия Погосова, Валентина Денешко и другие участники кулинарного шоу.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 12, 2020 at 3:22am PDT

В 16 выпуске участникам придется столкнутся со страшным кошмаром всех поваров - микроволновой печью. Герои попробуют приготовить в ней торт Три шоколада, холодец и сибас с полентой.

Судьи подсчитали собранные участниками 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" средства и объявили результаты: 2660 грн заработали синие, а красные - 3510 грн.

Но на этом Эктор Хименес-Браво решил не останавливаться и отметил маркетинговый ход Никиты Алимова с продажей воздуха особой наградой - черным фартуком. Судья 2 сезона "Мастер Шеф. Професссионалы" отметил, что задачей обеих команд было заработать как можно больше денег блюдами, а не рыночными махинациями. А синюю команду ждет голосование за одного человека, который наденет черный фартук. Участники синей команды не простили Ефиму Кравченко его испорченные блюда и проголосовали за него.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 13, 2020 at 9:17am PDT

В шоу Мастер Шеф Профессионалы 2 сезоне выпуске 16 участники подтвердят гипотезу: раз кулинария - это искусство, то в ней тоже есть место стилям, как сюрреализм, кубизм и поп-арт.

У каждой команды будет свой стиль, в котором профессиональные художники, приглашенные судьями "Мастер Шеф", изобразили свое видение одной картины с овощами.

Задачей для команд было приготовить блюдо из полотна, но не повторить его, а создать свой собственный шедевр в выбранном стиле искусства.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 13, 2020 at 9:48am PDT

По решению судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " лучше всех справилась с креативным заданием команда Виктора Самардака. Команду желтых и синих ждал нелегкий выбор, капитанам пришлось выбрать по одному участнику из команды, который наденет черный фартук. Юлия Жигулина как капитан синих надела фартук на себя, Ефим Кравченко выбрал как владельца черного Эдуарда Канаряна.

В напряженной битве на выживание в шоу Мастер Шеф Профессионалы-2 выпуске 16 от 13.06.2020 основными противниками участников станут микроволновки! Именно этот прибор придется освоить поварам, которые такую технику откровенно не признают.

За один час отведенного времени обладатели черных фартуков готовили изысканные блюда, на которые повара ставили свои самые высокие ставки, чтобы остаться в кулинарном проекте "Мастер Шеф. Профессионалы".

К сожалению, по решению судей в 16 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" кулинарный проект покидает талантливый и креативный Никита Алимов.

View this post on Instagram A post shared by МастерШеф СТБ (@masterchefstb) on Jun 13, 2020 at 11:29am PDT

Повар был в фаворитах 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и работал в ресторане судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимира Ярославского.