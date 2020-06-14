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К лету готова: Катя Осадчая похвасталась подтянутой фигурой

К лету готова: Катя Осадчая похвасталась подтянутой фигурой
22:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская телеведущая похвасталась безупречным телом.

Успешная телеведущая продолжает совмещать семейный отдых с работой. Похоже, водные прогулки пришлись Кате Осадчей по душе, ведь она предстала в купальнике на палубе яхты. 

Откровенными кадрами Катя Осадчая уже не впервые делится в инстаграме, каждый раз демонстрируя подтянутое тело. В перерыве между работой она отправилась на водную прогулку по Днепру с Юрием Горбуновым и сыном Иваном. Без пикантных фото на палубе яхты, которой управлял муж, не обошлось.

Катя Осадчая загорала в черном купальнике без бретелек с черными вставками. Ее лаконичный пляжный образ акцентировал на всех преимуществах хрупкой фигуры: стройных длинных ножках и стальном прессе.

От палящего солнца знаменитость выбрала массивные черные очки, а волосы собрала в низкий хвост. Откровенное декольте она украсила длинной цепочкой, что свисала до груди. Поклонники в комментариях вспомнили ее модельное прошлое и отметили, что звезда не потеряла навыки позирования и до сих пор.

 
 
 
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Літо - час фотографій в купальнику влітку, короткі поїздки на море в червні били підзарядкою і передчуттям майбутньої відпустки. Цьго року все інакше, але не привід не купатися в найближчій водоймі, готувати вдома вечері, дивитися кіно на вулиці, гуляти порожніми вулицями вечірнього міста і придумати тисячу безпечних розваг для себе і родини. Будь здорові!

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

#МандруйУкраїною: Катя Осадчая рассказала, куда поедет отдыхать

Катя Осадчая призналась, что в этом году вместо длительного отпуска будет наслаждаться купанием в ближайших водоемах, готовить ужины дома, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумает еще тысячу безопасных развлечений для себя и семьи. 

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Все по теме:

Фигура, Образ, Телеведущая, Катя Осадчая.

Автор:

Телеграф
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