К лету готова: Катя Осадчая похвасталась подтянутой фигурой

Украинская телеведущая похвасталась безупречным телом.

Успешная телеведущая продолжает совмещать семейный отдых с работой. Похоже, водные прогулки пришлись Кате Осадчей по душе, ведь она предстала в купальнике на палубе яхты.

Откровенными кадрами Катя Осадчая уже не впервые делится в инстаграме, каждый раз демонстрируя подтянутое тело. В перерыве между работой она отправилась на водную прогулку по Днепру с Юрием Горбуновым и сыном Иваном. Без пикантных фото на палубе яхты, которой управлял муж, не обошлось.

Катя Осадчая загорала в черном купальнике без бретелек с черными вставками. Ее лаконичный пляжный образ акцентировал на всех преимуществах хрупкой фигуры: стройных длинных ножках и стальном прессе.

От палящего солнца знаменитость выбрала массивные черные очки, а волосы собрала в низкий хвост. Откровенное декольте она украсила длинной цепочкой, что свисала до груди. Поклонники в комментариях вспомнили ее модельное прошлое и отметили, что звезда не потеряла навыки позирования и до сих пор.

Катя Осадчая призналась, что в этом году вместо длительного отпуска будет наслаждаться купанием в ближайших водоемах, готовить ужины дома, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумает еще тысячу безопасных развлечений для себя и семьи.