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Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас

Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас

Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас
Обновлено 22:15 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com
В науке существует теория, известная под названием "теория доминирования левого или правого полушария мозга". Согласно этой концепции, каждое полушарие отвечает за определённый вид деятельности.

Левое полушарие отвечает за логику, а правое – за творчество. Также существует предположение, что у одних людей доминирует левое полушарие, а у других – правое.

Те, у кого доминирующим является левое полушарие, более практичны и рациональны, а их взгляд на вещи более объективный.

И, наоборот, те, у кого доминирует правое полушарие мозга – скорее верят в интуицию, а не в анализ происходящего, поэтому их взгляд на вещи носит более субъективный характер.

То есть наш мозг изначально разделён на две части, которые связаны друг с помощью мозолистого тела.

Известный нейробиолог Бруно Дубук говорит об том, что левое полушарие мозга отвечает за действия правой стороны нашего тела, а правое – за действия левой стороны.

Хотите узнать, какое полушарие доминирует у вас?Правое или левое? Узнать об этом очень просто: внимательно рассмотрите картинки. На них изображены два лица. Какое из них выглядит более счастливым?

Определились? А теперь прочитайте, что это значит!

То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера

1. Если вы выбрали Лицо А

Если выбираете изображение А, то, скорее всего, у вас доминирует левое полушарие мозга. Это означает, что вы обладаете аналитическим складом ума, очень рационально и практично подходите к жизни и окружающим людям. Вами управляет собственный разум, а не сердце.

На вещи вы смотрите исключительно с позиций логики, и если она отсутствует, то ничего не додумываете и не выдумываете. Также у вас очень развито критическое мышление. Вы смотрите на всё с разных точек зрения, чтобы убедиться, что сделанные выводы верны.

Экстраверт или интроверт: тест на тип личности

2. Если вы выбрали Лицо B

Если выбираете изображение B, то вы действительно творческий и креативный человек. Вам просто жизненно необходимо выражать себя через творчество или каким-либо другим образом. Правда, вы нередко бываете довольно субъективными. У вас бурное воображение, и вы постоянно пытаетесь придумать или создать что-то новое.

Так что вы всегда в поисках всего необычного и неизведанного!

Итак, какое бы лицо ни выбрали вы, это не столь уж важно. В любом случае – вы прекрасны и неповторимы!

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
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