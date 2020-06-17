Дмитрий Комаров получил неожиданный подарок от жены

Встретил свой день рождения Дмитрий на съемках, а потом отправился домой, где его ждал сюрприз от молодой красавицы-жены.

В среду, 17 июня, свой 37-й день рождения отмечает украинский телеведущий и автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров.

Александра испекла праздничный торт, а также подготовила мужу-имениннику "лучший подарок". "Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника - авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив", - поделился Дмитрий в своем Instagram.

"Обычно, учитывая мою работу, за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4-5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным", - отметил Комаров.

Публикацию именинник делал по дороге в аэропорт. Правда, куда они отправляются Дмитрий пока оставил в секрете.

"Оказывается, самое лучшее утро - это когда встаешь в 6 утра. Чтобы испечь праздничный торт, зажечь свечи, разбудить любимого мужа и отправиться вместе в такое долгожданное путешествие! С Днем рождения, мой Дмитрий Комаров. Пусть так будет вечно!", - написала Александра в своем микроблоге.