Дмитрий Комаров получил неожиданный подарок от жены

В среду, 17 июня, свой 37-й день рождения отмечает украинский телеведущий и автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров.
Александра испекла праздничный торт, а также подготовила мужу-имениннику "лучший подарок". "Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника - авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив", - поделился Дмитрий в своем Instagram.
"Обычно, учитывая мою работу, за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4-5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным", - отметил Комаров.
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37 - красивая цифра. Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника - авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив. Обычно, учитывая мою работу, за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4-5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным. Едем в аэропорт)) Спасибо за подарок, @aakucherenko А вам, дорогие друзья, спасибо за пожелания и теплые слова Читая их, понимаю, что проживаю свою жизнь не зря)) Кстати, угадайте, куда мы на мой день рождения летим?)) #мирнаизнанку
Публикацию именинник делал по дороге в аэропорт. Правда, куда они отправляются Дмитрий пока оставил в секрете.
"Оказывается, самое лучшее утро - это когда встаешь в 6 утра. Чтобы испечь праздничный торт, зажечь свечи, разбудить любимого мужа и отправиться вместе в такое долгожданное путешествие! С Днем рождения, мой Дмитрий Комаров. Пусть так будет вечно!", - написала Александра в своем микроблоге.