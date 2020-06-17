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Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ
Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ

Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ

Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com
Темперамент в психологии — аспект личности, связанный с эмоциональными наклонностями и реакциями, их скоростью и интенсивностью; этот термин часто используется для обозначения преобладающего настроения человека.

Различные типы темперамента определяют склонность человека вести себя определенным образом и то, как он воспринимает жизнь. Это не единственная часть психики. Есть также такие категории, как характер, личность и т. д. Однако все эти части тесно взаимосвязаны.

Очень важно знать к какому типу темперамента относитесь вы, так как это значительно упростит вашу жизнь и благоприятно повлияет на качество общения с окружающими. Благодаря этому простому тесту мы с вами определим, какой тип темперамента имеете конкретно вы.

Тест занимает не больше 5 минут. Вам нужно сконцентрироваться, посмотреть на картинку ниже и выбрать понравившуюся фигуру. Важно — не думайте очень долго, рассмотрите каждую фигуру не больше 5 секунд и определитесь с выбором. Этого будет достаточно, чтобы результат теста был максимально верным.

Выбрали свою фигуру? Готовы узнать результаты теста? Смотрите ответы ниже!

Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас

Квадрат

Это выбор флегматиков. Что это значит? Вы привыкли жить спокойной и размеренной жизнью. Вы не из тех людей, которые будут судорожно нервничать по пустякам. Импульсивные решения не для вас, все должно быть тщательно взвешенно и обдумано.

Вам не нужно большое количество людей вокруг. Наоборот, вы подходите к выбору друзей и второй половинки очень внимательно и осознанно. Но если уж вы остановили свой выбор, то вы невероятно верный товарищ и любящий человек.

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Треугольник

Такую фигуру чаще всего выбирают холерики. Это очень сложный тип темперамента. Вы стараетесь смотреть на жизнь с оптимизмом, но маленькие неурядицы легко могут вывести вас из себя. Вы не из тех людей, которые будут скрывать свои эмоции, вам это и не нужно.

Чаще всего, люди с таким темпераментом становятся лидерами и легко добиваются серьезных целей.

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Круг

Это фигура меланхолика. Оптимизм и вера в лучшее не о вас. Вы относитесь ко всему с долей скептицизма. Вам сложно контролировать свои эмоции и тяжело справится с перепадами настроения.

Долгая и муторная работа не для вас, иначе она вызывает у вас грусть и апатию. Не редко, такие люди отличаются перфекционизмом, поставленные задачи выполняются четко и без погрешностей, но очень тяжело.

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Ломаная линия

Это изображение сангвиников, которое в целом описывает их темперамент. Это жизнерадостные и эмоциональные персоны, которые могут найти подход ко всем. Вам нравится быть в центре внимания, общаться с людьми и все время узнавать что-то новое. Сидеть на месте и грустить не для вас.

Благодаря этим качествам вы легко добиваетесь поставленных целей. Вы прирожденные лидеры!

В завершении хочется сказать, что в целом нет людей, которые относятся к одному типу. Чаще всего в человеке проявляется несколько черт, только одни из них преобладают, а вторые менее выражены.

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
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