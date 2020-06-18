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Melovin сообщил о краже и вымогательстве

Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
По словам певца, в сложившейся ситуации ему пришлось вызывать полицию, но и это не сильно помогло.

Певец Melovin, представитель Украины на Евровидении-2017, сообщил о краже, вымогательстве и умышленном повреждении его автомобиля. В этом он винит водителя службы такси Uklon, который отказался без вознаграждения вернуть потерянный в его салоне смартфон, а еще позже протаранил автомобиль артиста.

Историей о своих приключениях Melovin поделился на личной странице в Инстаграм. 

"Из кармана, когда я выходил из машины, выпал мой телефон. Водитель согласился его привезти. Думаю: "Отлично, порядочный, возьму да и финансово скажу "спасибо", - рассказал он. - Но тут голос водителя резко меняется и он твердит, что находится в телефонном центре и готов его продать на запчасти, а сохранность зависит от гонорара, который я предложу. А это оказалась почти половина стоимости гаджета". 

Не помогло певцу и обращение в службу поддержки: "Разговоры с четырьмя операторами не решили ситуацию, каждый говорил о своем. То они не могут связаться с водителем, то они не могут заставить своего сотрудника вернуть теперь уже украденный телефон клиенту..."

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Melovin пошел на условия водителя, чтобы договориться о встрече. Когда же водитель приехал по адресу, разговор о возвращении смартфона снова зашел в тупик. "Диалог с таксистом о более адекватной сумме не привел нас ни к чему хорошему. Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу, в которой мы сидели", - добавил он. После этого, подчеркнул певец, водитель вышел справить нужду просто возле его поврежденного автомобиля.

Артисту пришлось вызвать полицию, которая составила протокол и забрала водителя в участок. Но вскоре наряд вернулся на место инцидента - мужчина пересел в такси и уехал.

"Я понимаю, что деньги не пахнут, но репутация может. И, к сожалению, не горной свежестью!" - подытожил свою историю певец.

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Кража, Вымогательство, MELOVIN.

Автор:

Телеграф
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