Актриса Кристен Уиг стала мамой двойняшек

46-летняя знаменитость прибегла к помощи суррогатной матери.

Кристен Уиг, известная по ролям в фильмах "Девичник в Вегасе", "Охотники за привидениями" и участию в шоу "Субботним вечером в прямом эфире", и ее возлюбленный актер Ави Ротман стали родителями близнецов, сообщает US Weekly. По информации издания, малышей паре родила суррогатная мать.

Пока что звезды не комментирует пополнение в семье. Но поклонники углядели намек на материнство в недавнем эссе 46-летней Кристен ко Дню матери.

"Я не знаю, действительно ли я ценила свою маму первые 45 лет своей жизни. Но в этом году я чувствую особую благодарность за ее советы, за ее любовь. Я так благодарна ей за все, чему она меня научила, например, за то, что она готовила меня стать мамой", - написала Уиг.

View this post on Instagram A post shared by TODAY Parents (@todayparents) on Jun 18, 2020 at 8:46am PDT

В августе 2019 года Уиг и Ротман обручились после трех лет отношений. Об этом пара тоже официально не сообщала - все стало ясно, когда Уиг сфотографировали с кольцом на безымянном пальце.

С 2005 по 2009 год Кристен была замужем за актером Хейесом Харгровом, и после разрыва она заявила, что считает идею второго брака сомнительной.

"Возможно, я никогда не выйду замуж снова, это не то, чего бы я хотела. Мне кажется, женщины в этом вопросе оказывают друг на друга большее давление, чем общество в целом", - сказала актриса.