Кристина Агилера оголилась и поддержала всех представителей ЛГБТ-сообщества (Фото)

Американская певица снялась обнаженной на радужном флаге в поддержку геев, лесбиянок и трансгендеров.

Кристина Агилера поделилась фотографией, на которой предстала голой на фоне радужного флага. Артистка выложила снимок в поддержку ЛГБТ-сообщества в Instagram.

Агилера заявила, что гордится решением Верховного суда США, согласно которому увольнение работника за то, что он гей или трансгендер, приравнивается к нарушению законодательства.

Соответствующее постановление суда вышло 16 июня. Июнь в США отмечают как "месяц прав геев и лесбиянок" (Gay and Lesbian Pride Month). Дата была выбрана в связи со столкновениями между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в июне 1969 года.

View this post on Instagram A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on Jun 16, 2020 at 2:08pm PDT

Напомним, недавно певица опубликовала в своем Инстаграме новый снимок, который привлек внимание интернет-пользователей. На фото певица позирует со своим 12-летним сыном Максом. Таким образом артистка решила поздравить его с окончанием учебного года.