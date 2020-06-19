Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных
COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Архивные кадры и новые подробности: о соборе Парижской Богоматери снимут фильм
О соборе Парижской Богоматери снимут фильм

Кристина Агилера оголилась и поддержала всех представителей ЛГБТ-сообщества (Фото)

Кристина Агилера оголилась и поддержала всех представителей ЛГБТ-сообщества (Фото)
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф glavcom.ua
Американская певица снялась обнаженной на радужном флаге в поддержку геев, лесбиянок и трансгендеров.

Кристина Агилера поделилась фотографией, на которой предстала голой на фоне радужного флага. Артистка выложила снимок в поддержку ЛГБТ-сообщества в Instagram.

Агилера заявила, что гордится решением Верховного суда США, согласно которому увольнение работника за то, что он гей или трансгендер, приравнивается к нарушению законодательства.

Соответствующее постановление суда вышло 16 июня. Июнь в США отмечают как "месяц прав геев и лесбиянок" (Gay and Lesbian Pride Month). Дата была выбрана в связи со столкновениями между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в июне 1969 года.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on

52-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной для рекламы сумок

Напомним, недавно певица опубликовала в своем Инстаграме новый снимок, который привлек внимание интернет-пользователей. На фото певица позирует со своим 12-летним сыном Максом. Таким образом артистка решила поздравить его с окончанием учебного года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЛГБТ, Фотосессия, Кристина Агилера.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
02 Подкормка огурцов в открытом грунте
03 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
04 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
05 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады
Вакарчук придумал, как избавиться от мандата без решения Рады
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
На Львовщине продлили карантинные меры
На Львовщине продлили карантинные меры
Звезда &quot;Пятого элемента&quot; и &quot;Властелина колец&quot; ушел из жизни в Великобритании
Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь