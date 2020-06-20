Выберите фигуру и узнайте, что сейчас происходит в Вашей жизни

Когда человек решает меняться сам или при помощи психологии или психотерапевта, в процессе он должен встретиться с несколькими неприятными моментами. Т.е. без этого никак. Один из них взятие на себя ответственности за то, что происходит в нашей жизни. Однако перед тем, как начать это делать регулярно всегда нужно сделать первый шаг.

Тест поможет вам определить, что вы чувствуете в последнее время.

Взгляните на эти фигуры. Какая из них привлекает ваше внимание больше всего?

Выберите 1 из 6 вариантов и читайте ответы ниже.

Вариант № 1:

Если вы выбрали вариант № 1, то похоже, что в данный период жизни вы находитесь на распутье. Возможно, вы не знаете, что выбрать и что принесет вам большую пользу. Прислушайтесь к себе, к своим чувствам, услышьте свою интуицию, важно понять, что хочет ваше сердце и последовать своему внутреннему голосу.

Вариант № 2:

Если вы выбрали вариант № 2, то это значит, что вы сейчас переживаете счастье и удовлетворение. Получаете удовольствие от жизни. Вы радуетесь всему, что вас окружает. Вы интересуетесь новыми знаниями и открытиями. У вас пытливый и целеустремленный ум,который любит осваивать новые территории. Где бы вы не находились, вы всегда найдете себе занятие.

Вариант № 3:

Если вы выбрали этот вариант, то похоже, в данный момент жизни вам очень требуется помощь окружающих. Вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то разделил с вами тяжелую ношу. И несмотря на то, что вы человек самостоятельный и независимый, пришло время делегировать. Просить помощь, когда необходимо - это нормально!

Вариант № 4:

Если вы выбрали вариант № 4, то это значит, что вы находитесь на верном пути. Вы идете уверенно к своим целям и скорее всего скоро их достигнете. Ваша напористость, твердость характера и уверенность дают о себе знать. Вашим качествам можно лишь позавидовать. Только не забывайте, что некоторые люди, тоже ждут вашего внимания. Ваша благодарность окружению, еще один кирпичик для создания надежного тыла.

Вариант № 5:

Если вы выбрали вариант № 5, то в данный момент своей жизни, вы переживаете не самые лучшие эмоции. И причина этому - усталость, накопившаяся за последнее время. Лучше не доводить до полного выгорания и дать себе возможность отдохнуть и перевести дух. А еще вспомните для чего вы все это делаете? И откорректируйте свои цели.

Вариант № 6:

Если ваш вариант № 6, то вам стоит остановиться и проверить - свою ли жизнь вы сейчас проживаете? Этого ли вы на самом деле всегда хотели? Прислушайтесь к себе, нет ли сигнала о том, что какая-то важная потребность не удовлетворяется. Если это так, то займитесь своими настоящими желаниями и потребностями. Только вы сами можете сделать себя по-настоящему счастливым.