Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
НСЖУ о годовщине смерти журналиста Комарова: Профессия журналиста остается опасной в Украине
НСЖУ о годовщине смерти журналиста Комарова: Профессия журналиста остается опасной в Украине
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье: реанимационные отделения переполнены
Ухудшение эпидситуации на Закарпатье: реанимационные отделения переполнены
Усик вернется на ринг в октябре
Усик вернется на ринг в октябре
Июньское солнцестояние 2020: что нужно делать в это время
Июньское солнцестояние 2020: запреты и традиции

Выберите фигуру и узнайте, что сейчас происходит в Вашей жизни

Выберите фигуру и узнайте, что сейчас происходит в Вашей жизни
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф test.temaretik.com
Когда человек решает меняться сам или при помощи психологии или психотерапевта, в процессе он должен встретиться с несколькими неприятными моментами. Т.е. без этого никак. Один из них взятие на себя ответственности за то, что происходит в нашей жизни. Однако перед тем, как начать это делать регулярно всегда нужно сделать первый шаг.

Тест поможет вам определить, что вы чувствуете в последнее время.

Взгляните на эти фигуры. Какая из них привлекает ваше внимание больше всего?

Выберите 1 из 6 вариантов и читайте ответы ниже.

Вариант № 1:

Если вы выбрали вариант № 1, то похоже, что в данный период жизни вы находитесь на распутье. Возможно, вы не знаете, что выбрать и что принесет вам большую пользу. Прислушайтесь к себе, к своим чувствам, услышьте свою интуицию, важно понять, что хочет ваше сердце и последовать своему внутреннему голосу.

Тест дня: Какая Ваша самая яркая черта характера?

Вариант № 2:

Если вы выбрали вариант № 2, то это значит, что вы сейчас переживаете счастье и удовлетворение. Получаете удовольствие от жизни. Вы радуетесь всему, что вас окружает. Вы интересуетесь новыми знаниями и открытиями. У вас пытливый и целеустремленный ум,который любит осваивать новые территории. Где бы вы не находились, вы всегда найдете себе занятие.

Вариант № 3:

Если вы выбрали этот вариант, то похоже, в данный момент жизни вам очень требуется помощь окружающих. Вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то разделил с вами тяжелую ношу. И несмотря на то, что вы человек самостоятельный и независимый, пришло время делегировать. Просить помощь, когда необходимо - это нормально!

Выберите круг и узнайте, какой отдых Вам нужен этим летом

Вариант № 4:

Если вы выбрали вариант № 4, то это значит, что вы находитесь на верном пути. Вы идете уверенно к своим целям и скорее всего скоро их достигнете. Ваша напористость, твердость характера и уверенность дают о себе знать. Вашим качествам можно лишь позавидовать. Только не забывайте, что некоторые люди, тоже ждут вашего внимания. Ваша благодарность окружению, еще один кирпичик для создания надежного тыла.

Вариант № 5:

Если вы выбрали вариант № 5, то в данный момент своей жизни, вы переживаете не самые лучшие эмоции. И причина этому - усталость, накопившаяся за последнее время. Лучше не доводить до полного выгорания и дать себе возможность отдохнуть и перевести дух. А еще вспомните для чего вы все это делаете? И откорректируйте свои цели.

Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания

Вариант № 6:

Если ваш вариант № 6, то вам стоит остановиться и проверить - свою ли жизнь вы сейчас проживаете? Этого ли вы на самом деле всегда хотели? Прислушайтесь к себе, нет ли сигнала о том, что какая-то важная потребность не удовлетворяется. Если это так, то займитесь своими настоящими желаниями и потребностями. Только вы сами можете сделать себя по-настоящему счастливым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
03 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
04 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
05 Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок "Аполлонов" на Луне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это бесплатно: Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
&quot;Хотели, чтобы мы не дышали&quot;: Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина
Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина
Двадцать нарушений режима &quot;тишины&quot;: оккупанты лупили с тяжелой артиллерии, двое украинских защитников ранены
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
&quot;Тайна ждет вас в сентябре&quot;: создатели &quot;Шерлока Холмса&quot; заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)
Создатели "Шерлока Холмса" заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь