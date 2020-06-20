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Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон: чем удивлял 17 выпуск кулинарного шоу (Фото, Видео)

Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон: чем удивлял 17 выпуск кулинарного шоу (Фото, Видео)
Обновлено 22:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В 17 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы увидим ожидаемый конкурс сезона - кулинарный батл между сезонами "МастерШеф. Профессионалы".

В проекте Мастер Шеф Профессионалы-2 выпуск 17 участники первого сезона готовятся испытывать на прочность своих преемников. Каждый гость самостоятельно выберет, кто из поваров будет для него готовить, и поручит тому весьма сложное задание: подать блюдо, в котором основным продуктом станет самый нелюбимый ингредиент заказчика.

За полтора часа отведенного времени, участники 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" должны приготовить и подать блюда звездам 1 сезона "МастерШеф. Профессионалы" и влюбить их в ненавистный продукт.

Судьи внимательно следили за этапами приготовления блюд, также за профессионалами следили 8 гостей 1 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

 
 
 
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Юля Жигулина приготовила рыбный рулет с оливками, Саша Цвигун - риет с сибаса и морской капусты, Влад Ермаков - креветки с кремом из тыквы, Евгений Грибеник - речную рыбу, Ефим Кравченко - вареники, Эдуард Канарян блюдо, которое повар назвал "Цветок" из окрашенной брюссельской капусты, дорадо и имбиря, Давид Даниелян - стейк из пастернака с овощами, Виктор Самардак - ньоки из манки и ассорти с грибами.

 
 
 
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Судьи приняли окончательное решение первого конкурса 17 выпуска 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" и позвали Ефима, Сашу и Влада - они одели черные фартуки и поднялись на балкон. Оставшихся участников 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" судьи похвалили за отличный результат в конкурсе.

В следующем конкурсе шоу Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон выпуск 17 участники получат хороший шанс отыграться на еще вчерашних судьях, ведь прямо сейчас они будут соревноваться с первым сезоном и выяснят, кто лучше готовит. Каждая команда должна составить меню из двух закусок, первого и основного блюда, и десерта.

Капитанов команды кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" выбирают самостоятельно. В синих капитаном стал Александр Абрамов, в красных - Эдуард Канарян.

 
 
 
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За 2 часа обе команды профессионалов должны приготовить для кулинарной элиты на шоу "МастерШеф" пять блюд - холодную и горячую закуску, суп, основное блюдо и десерт. Выбрать гости смогут только три блюда из предложенного меню.

 
 
 
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По вердикту влиятельных украинских рестораторов, победу во втором конкурсе 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" получила команда красных! 2 сезон "МастерШеф. Профессионалы" утер нос предшественникам и показал весь свой профессионализм и кулинарный талант.

 
 
 
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На Ефима Кравченко, Сашу Цвигуна и Владислава Ермакова ждет нелегкая битва за место в проекте "МастерШеф. Профессионалы", на которой им предстоит готовить с помощью дегидраторов. За полтора часа поварам нужно приготовить изысканный полуфабрикат и высушить его за 12 часов в дегидраторе.

В 18 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы увидим, сумеют ли владельцы черных фартуков справиться со сверхтяжелой задачей от судей 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы", и узнаем, кто покинет кулинарный проект.

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Мастер-шеф, Мастер Шеф. Профессионалы, Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 17 выпуск.

Автор:

Телеграф
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