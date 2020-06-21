Певица Sonya Kay рассекретила подарок тети Софии Ротару

29-летняя исполнительница рассекретила свадебный подарок Екатерине Осадчей в комментарии для программы "Светская жизнь". Также поделилась историей знакомства с будущим мужем.
Артистка призналась, что от тети Софии Михайловны получила финансовый подарок. Соня сказала это с улыбкой на лице. Очевидно, новоиспеченные супруги сильно обрадовались такому свадебному поздравлению.
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Дякую за чудове інтерв‘ю! @svitsketv @kosadcha @1_petrov #sonyakay#сонякей#music#sport#hockey#fit#love#couple#ukraine#tv#look#fashion#event#beautiful
История знакомства Sonya Kay и Олега Петрова
Олег Петров родом из России. Однако у него украинское гражданство и играет он в хоккей за сборную Украины. Артистка призналась, что именно этот вид спорта связал их. Ранее девушка занималась хоккеем на траве в Шотландии.
Мы познакомились на вечеринке у друзей в Киеве. Олег приехал сюда играть. Мы быстро нашли общий язык. Я когда-то играла в хоккей на траве в команде в Шотландии, поэтому обожаю этот спорт. Как-то Олег пригласил меня к себе на игру, я пришла и с тех пор мы вместе, – рассказала звезда.