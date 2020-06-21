Певица Sonya Kay рассекретила подарок тети Софии Ротару

Племянница Софии Ротару, популярная украинская певица Sonya Kay, рассказала, какой свадебный подарок получила от знаменитой тети.

29-летняя исполнительница рассекретила свадебный подарок Екатерине Осадчей в комментарии для программы "Светская жизнь". Также поделилась историей знакомства с будущим мужем.

Артистка призналась, что от тети Софии Михайловны получила финансовый подарок. Соня сказала это с улыбкой на лице. Очевидно, новоиспеченные супруги сильно обрадовались такому свадебному поздравлению.

История знакомства Sonya Kay и Олега Петрова

Олег Петров родом из России. Однако у него украинское гражданство и играет он в хоккей за сборную Украины. Артистка призналась, что именно этот вид спорта связал их. Ранее девушка занималась хоккеем на траве в Шотландии.

Мы познакомились на вечеринке у друзей в Киеве. Олег приехал сюда играть. Мы быстро нашли общий язык. Я когда-то играла в хоккей на траве в команде в Шотландии, поэтому обожаю этот спорт. Как-то Олег пригласил меня к себе на игру, я пришла и с тех пор мы вместе, – рассказала звезда.