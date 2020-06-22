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Победительница украинского "Голосу. Діти" покорила судей талант-шоу в США

Победительница украинского "Голосу. Діти" покорила судей талант-шоу в США
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
На сцене юная вокалистка продемонстрировала свои способности и получила четыре уверенных "да" от членов жюри.

13-летняя Данелия Тулешова, победительница 4 сезона шоу "Голос.Діти" на "1+1", стала участницей американского талант-шоу America's Got Talent. 

Теперь Данелия, некогда подопечная MONATIK’а на украинском шоу, продолжит участие в крупнейшем телепроекте США. В YouTube выступление девочки посмотрели уже более 1,5 миллиона зрителей.

"Я вовсе не удивлен тому, что сейчас происходит, - ответил на это MONATIK ведущим программы "Сніданок з 1+1" - Она сверхталантливый ребенок и вокалистка, которая развивается с каждым годом, а мы наблюдаем за ней всей семьей". 

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Примечательно, что это не первый подобный успех Данелии. Ранее юная вокалистка произвела фурор на международном шоу талантов The World's Best на телеканале CBS и до слез растрогала голливудскую актрису Дрю Бэрримор.

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Все по теме:

Знаменитости, Голос Дети, Данелия Тулешова.

Автор:

Телеграф
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