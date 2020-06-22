Победительница украинского "Голосу. Діти" покорила судей талант-шоу в США

На сцене юная вокалистка продемонстрировала свои способности и получила четыре уверенных "да" от членов жюри.

13-летняя Данелия Тулешова, победительница 4 сезона шоу "Голос.Діти" на "1+1", стала участницей американского талант-шоу America's Got Talent.

Теперь Данелия, некогда подопечная MONATIK’а на украинском шоу, продолжит участие в крупнейшем телепроекте США. В YouTube выступление девочки посмотрели уже более 1,5 миллиона зрителей.

"Я вовсе не удивлен тому, что сейчас происходит, - ответил на это MONATIK ведущим программы "Сніданок з 1+1" - Она сверхталантливый ребенок и вокалистка, которая развивается с каждым годом, а мы наблюдаем за ней всей семьей".

Примечательно, что это не первый подобный успех Данелии. Ранее юная вокалистка произвела фурор на международном шоу талантов The World's Best на телеканале CBS и до слез растрогала голливудскую актрису Дрю Бэрримор.