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Фанаты в недоумении: Светлана Лобода опубликовала загадочный пост у церкви

Фанаты в недоумении: Светлана Лобода опубликовала загадочный пост у церкви
18:03 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых она запечатлена на фоне церкви и красивого заката.

Но внимание поклонников привлекли не фотографии, а их подпись.

На одном из кадров артистка смотрит на небо, на втором - с опущенной головой шагает вдоль тротуара.

"Я знаю, что ты там...", - гласит подпись к загадочным снимкам.

 
 
 
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я знаю, что ты там....

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Что она хотела этим сказать - не ясно, но фаны певицы не на шутку заволновались. "Что-то случилось?!", "О ком речь?", Кто-то умер? Я что-то пропустила?", "Все хорошо?", "Кто умер?" - задаются вопросами поклонники.

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Другие подписчики решили, что Лобода обращается к Богу: "Его там нет как раз... Он везде, но только не там", "Бог у нас внутри, но мы снаружи", "Он гораздо ближе", "Его нет под золотыми куполами, он внутри нас".

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Певица, Светлана Лобода.

Автор:

Телеграф
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