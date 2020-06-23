Фанаты в недоумении: Светлана Лобода опубликовала загадочный пост у церкви

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых она запечатлена на фоне церкви и красивого заката.

Но внимание поклонников привлекли не фотографии, а их подпись.

На одном из кадров артистка смотрит на небо, на втором - с опущенной головой шагает вдоль тротуара.

"Я знаю, что ты там...", - гласит подпись к загадочным снимкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram я знаю, что ты там.... Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 22 Июн 2020 в 10:26 PDT

Что она хотела этим сказать - не ясно, но фаны певицы не на шутку заволновались. "Что-то случилось?!", "О ком речь?", Кто-то умер? Я что-то пропустила?", "Все хорошо?", "Кто умер?" - задаются вопросами поклонники.

Другие подписчики решили, что Лобода обращается к Богу: "Его там нет как раз... Он везде, но только не там", "Бог у нас внутри, но мы снаружи", "Он гораздо ближе", "Его нет под золотыми куполами, он внутри нас".