Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 24 июня: Украино-турецкий меморандум, коронавирус и непогода в Украине
Итоги дня 24 июня: Украино-турецкий меморандум, коронавирус и непогода в Украине
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня

"Мне не нравится, если меня постоянно контролируют": Скарлетт Йоханссон рассказала, как Голливуд заставляет актрис худеть

"Мне не нравится, если меня постоянно контролируют": Скарлетт Йоханссон рассказала, как Голливуд заставляет актрис худеть
Обновлено 08:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
Скарлетт Йоханссон считает, что Голливуд оказывает слишком сильное давление на женщин и заставляет их быть худыми.

Неудивительно, что женщинам-актрисам приходится следить за своим весом и физической формой, особенно если им предстоит играть супергероиню.

Актеров всегда заставляли быть худыми. В одном из моих любимых фильмов "Все о Еве" [1950 года] есть сцена, в которой Бетт Дэйвис ходит по комнате вся расстроенная и хочет съесть кусочек шоколада. Она берет его, потом кладет обратно. Потом снова берет и снова кладет. В конце концов она все-таки съедает его, но перед этим она так долго колебалась и мучилась. Так что даже тогда было это давление. А теперь все стало намного хуже, — говорит Йоханссон.

В последнее время Скарлетт приходится много тренироваться и заботиться о фигуре для роли Черной Вдовы в фильме Marvel. Но теперь актриса больше думает о том, как поддерживать форму максимально здоровым способом и не заработать расстройство пищевого поведения.

Я стараюсь поддерживать определенный вес, в котором я вполне стройная, но при этом здоровая. Но есть естественный способ поддержания этого веса, а есть нездоровый. У меня паранойя насчет собственного здоровья, я не хочу заработать себе расстройство пищевого поведения, поэтому я лучше буду поддерживать форму здоровыми способами, — поделилась актриса.

"Вот такой сюрприз": Светлана Лобода поразила потрясающей фигурой

Коллега Скарлетт по "Черной Вдове" Флоренс Пью тоже отмечала, что для фильма ей приходится усердно готовить тело и много тренироваться. Перед тем как взяться за работу, Флоренс хотела убедиться, что создатели фильма не будут наседать на нее в вопросах диеты.

Когда я получила роль, мне было важно, будут ли они требовать от меня чего-то в плане физической формы и следить за моим режимом и диетой. Для меня это важно. Мне не нравится, если меня постоянно контролируют, — поделилась актриса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скарлетт Йоханссон, Актриса.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
03 Нацгвардейцев хотят обязать носить опознавательные знаки во время охраны порядка на массовых мероприятиях
04 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
05 Зеленский: Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь