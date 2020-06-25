"Мне не нравится, если меня постоянно контролируют": Скарлетт Йоханссон рассказала, как Голливуд заставляет актрис худеть

Скарлетт Йоханссон считает, что Голливуд оказывает слишком сильное давление на женщин и заставляет их быть худыми.

Неудивительно, что женщинам-актрисам приходится следить за своим весом и физической формой, особенно если им предстоит играть супергероиню.

Актеров всегда заставляли быть худыми. В одном из моих любимых фильмов "Все о Еве" [1950 года] есть сцена, в которой Бетт Дэйвис ходит по комнате вся расстроенная и хочет съесть кусочек шоколада. Она берет его, потом кладет обратно. Потом снова берет и снова кладет. В конце концов она все-таки съедает его, но перед этим она так долго колебалась и мучилась. Так что даже тогда было это давление. А теперь все стало намного хуже, — говорит Йоханссон.

В последнее время Скарлетт приходится много тренироваться и заботиться о фигуре для роли Черной Вдовы в фильме Marvel. Но теперь актриса больше думает о том, как поддерживать форму максимально здоровым способом и не заработать расстройство пищевого поведения.

Я стараюсь поддерживать определенный вес, в котором я вполне стройная, но при этом здоровая. Но есть естественный способ поддержания этого веса, а есть нездоровый. У меня паранойя насчет собственного здоровья, я не хочу заработать себе расстройство пищевого поведения, поэтому я лучше буду поддерживать форму здоровыми способами, — поделилась актриса.

Коллега Скарлетт по "Черной Вдове" Флоренс Пью тоже отмечала, что для фильма ей приходится усердно готовить тело и много тренироваться. Перед тем как взяться за работу, Флоренс хотела убедиться, что создатели фильма не будут наседать на нее в вопросах диеты.

Когда я получила роль, мне было важно, будут ли они требовать от меня чего-то в плане физической формы и следить за моим режимом и диетой. Для меня это важно. Мне не нравится, если меня постоянно контролируют, — поделилась актриса.