"Затусила с Уиллом Фереллом и Рэйчелл МакАдамс": Джамала снялась в фильме от Netflix

Джамала призналась, что предложение по съемкам получила в июле 2019 года. Авторы проекта отмечали, что хотят видеть ее в проекте, ведь украинка стала "душой и сердцем Евровидения". Письмо подписали режиссеры Дэвид Добкин и Уилл Феррелл, поэтому, долго не думая, она согласилась присоединиться к съемочной команде.
Артистка поделилась впечатлениями от работы с голливудскими звездами. По словам Джамалы, авторы кинопроекта учли все: начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества людей, которые были в кадре.
"Когда я впервые вошла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько хороши, что невозможно было отвести глаз... Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчел МакАдамс и известным красавцем Дэном Стивенсоном", – рассказала Джамала.
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Как я снялась в фильме Netflix, или как затусила с Виллом Фереллом и Рэйчелл МакАдамс! ⠀ В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие! ⠀ На съемках меня впечатлило всё, начиная с бережного отношения к зелёным зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Всё выглядело потрясающе. И актёры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном. ⠀ Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу - “When strangers are coming”.... Дэн начинает петь “1944”! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием. ⠀ Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет. Моя любимая @loreenofficial, @elinanechayeva, с которой после съёмок мы обошли всю Оксфорд стрит в поисках игрушки для Эмира, душевный Рыбак, озорная и смешная @nettabarzi... Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно! И да, конечно, мы должны были встретиться все на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но... в этом году «река меняет русло» ⠀ «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) уже на @netflix! Приятного просмотра ⠀ #netflix #EurovisionMovie
Певица добавила, что все знали ее конкурсную песню "1944", поэтому, когда Джамала зашла в гримерку, услышала, как Дэн Стивенсон напевает ее.
"Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу: "When strangers are coming". Дэн начинает петь "1944"! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием", – добавила Джамала.
Кроме этого, на съемочной площадке певица встретилась с другими участниками Евровидения. В частности, с Джамалой в ленте Netflix сыграли Нетта Барзилай, Лорин, Александр Рыбак и другие. Эту встречу на съемочной площадке артистка сравнила со встречей одноклассников.