В США убили рэпера Huey

В пятницу, 26 июня, в американском городе Сэнт-Луис застрелили рэпера Лоуренса Френкса младшего, более известного по псевдониму Huey.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что музыкант попал в перестрелку с другим человеком, который был госпитализирован с ранениями.
«Детективы считают, что во время происшествия на месте преступления и рядом с ним находилось еще десять человек. Следователи настоятельно рекомендуют тем, кто является потенциальным свидетелем, обращаться к ним», — заявили в полиции.
Лоуренс Френкс младший (Huey) родился в 1989 году в Сент-Луисе. Наиболее известен благодаря своей песне Pop, Lock & Drop It.