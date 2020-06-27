В США убили рэпера Huey

В США застрелили автора хита Pop, Lock and Drop It, рэпера Лоуренса Френкса.

В пятницу, 26 июня, в американском городе Сэнт-Луис застрелили рэпера Лоуренса Френкса младшего, более известного по псевдониму Huey.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что музыкант попал в перестрелку с другим человеком, который был госпитализирован с ранениями.

«Детективы считают, что во время происшествия на месте преступления и рядом с ним находилось еще десять человек. Следователи настоятельно рекомендуют тем, кто является потенциальным свидетелем, обращаться к ним», — заявили в полиции.

Лоуренс Френкс младший (Huey) родился в 1989 году в Сент-Луисе. Наиболее известен благодаря своей песне Pop, Lock & Drop It.