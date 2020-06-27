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Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного

Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф test.temaretik.com
Раз вы заглянули на страничку с психологическим тестом, то, должно быть, у вас возникло желание покопаться в самом себе. Правда? Вот и отлично! Простой психологический тест поможет вам разобраться в том, что есть такого в вашем характере, о чем вы могли даже не догадываться.

Познавать себя всегда интересно. Это только на первый взгляд кажется, что кого-кого, но уж себя точно знаешь. Но, как показывает практика, самые неожиданные сюрпризы преподносим себе мы сами! И удивляться тут не приходится. Причин две. Первая заключается в том, что люди не способны оценить себя объективно. Так уж устроена наша психика.

Вторая вообще лежит на поверхности: мы не привыкли всматриваться в свое подсознательное, исследовать свой внутренний мир. Да и когда? Разве в безумном ритме жизни есть на это время?

Итак, смотрим внимательно на картинку. Выбираем того пёсика, который нравится больше всего. Теперь читаем расшифровку. Всё легко и просто! Первый шаг на пути к познанию себя вы уже сделали.

Красная собака.

Вы - человек-огонь! Страсть течет по вашим жилам, а не кровь. Можете похвастаться железной силой воли и умением лидировать всегда и во всем. Постоянно пытаетесь достичь идеала. Легко выходите из себя, злитесь, но потом быстро успокаиваетесь. Да уж, с вами никогда не бывает скучно!

Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ

Коричневая собака.

Вы очень чувствительны и мнительны одновременно. Пожалейте свои нервы, нельзя так остро реагировать на каждое событие в своей жизни. Людей читаете, как открытые книги, при этом у вас много хороших друзей.

Синяя собака.

Вот это выдержка! Вы - само спокойствие. Трудно даже представить, что должно произойти, чтобы это вывело вас из себя. Ангелы завидуют вашему терпению. Так держать! Умеете лидировать, но делаете это мягко, ненавязчиво.

Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"

Серая собака.

Вы любите тайны и секреты, а своих скелетов прочно запираете в шкафу. Никогда и никому не поведаете о сокровенном. Да и вообще ни о чем не поведаете. Считаете, что тайна хороша, когда ее знают двое, но один из них уже в могиле. Что ж, с вами не страшно и в разведку.

Желтая собака.

Вы - человек-праздник, которого еще в школе учителя называли генератором идей. Спонтанность и жажда путешествий - две ваши главные черты характера. С вами рядом легко и даже беззаботно, вы умеете превращать обычный серый день в нечто волшебное! Всегда добиваетесь поставленных целей.

Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя

Чёрная собака.

Эй, выше нос! Все будет хорошо! Избавьтесь от привычки себя жалеть и разыскивать проблемы даже там, где их и не намечается. Поверьте в свои силы, ведь вы способны горы свернуть, стоит только приложить немного усилий. Мир не делится на черное и белое, он гораздо красочней и интересней. Пора бы уже осознать это

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
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